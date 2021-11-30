مرشد الرديني: في عيد الاتحاد الخمسين نبدأ حقبة من الإنجازات لأجل مستقبل واعد بالنجاح

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة، أن عيد الاتحاد الخمسين هذا العام سيكون علامة فارقة في تاريخ الإمارات ومحطة انطلاقة نحو مستقبل واعد.

وقال الرديني: «اليوم وبمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، نحتفل قيادةً وشعباً بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون لبناء دولة قوية وراسخة، دولة نالت الريادة العالمية في مختلف المجالات، بفضل سواعد أبنائها وجهودهم التي أضحت معها دولة الإمارات إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم».

وأضاف الرديني: «في هذا اليوم نستذكر إنجازات الوطن على مدار خمسين عاماً مضت، ونتطلع نحو المضي قدماً في بناء مستقبل أبنائنا للخمسين عاماً المقبلة، بخطوات راسخة وعزيمة قوية، وآمال راسية، ومبادرات شجاعة، تتقدم دولة الإمارات في شتى المجالات، وتحقق الإنجازات والمعجزات، وتلبّي الطموحات، وتحول المستحيل إلى حقيقة».

وأردف الرديني: «نؤكد في مجموعة ياس القابضة التزامنا بتحقيق التميز ومواصلة العمل في جميع الشركات التابعة لنا، لنترك بصمة راسخة ولنكون علامة فارقة في مسيرة النجاح والريادة لدولة الإمارات، ولنسهم بتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة عبر الاستثمار الاستراتيجي في الفضاء وأنظمة الاتصالات والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والزراعة والغذاء والبناء. وذلك في سبيل تحقيق الازدهار وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».

واختتم الرديني: «تبدأ دولة الإمارات اليوم حقبة جديدة من التحول لتحقيق المزيد من الإنجازات ولمواجهة التحديات، التي سنرسم معالمها معاً يداً بيد، بفضل رؤية استشرافية، تلتزم بالابتكار نهجاً وأسلوباً في العمل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز