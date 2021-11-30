«زوهو كورب»: إنجازات إماراتية أبهرت العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال حيدر نظام، رئيس شركة «زوهو كورب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات: نهنئ قيادة وحكومة وشعب الإمارات في ذكرى الخمسين عاماً من الرخاء والسعادة والازدهار.

وأضاف: نفتخر بكوننا شاهداً على الإنجازات التي صنعت التاريخ، وأبهرت العالم وأظهرت قوة الإرادة التي لا تعرف المستحيل، والطموح الذي لا يتوقف لتحكي بذلك للعالم قصة نجاح ملهمة. لقد استطاعت الإمارات بفضل الله وبجهود متوحدة ترسيخ مكانتها كاقتصاد تنافسي يشجع الأعمال والابتكار والتطور التكنولوجي ولطالما كانت الإمارات رائدة في تبني أحدث التكنولوجيا والتقنيات التي تعود بالنفع على مواطنيها واقتصادها.

وتابع: يعد يوم الاتحاد الخمسين، والذي يتزامن مع استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، انطلاقة للإمارات نحو المستقبل التقني المستدام، والذي نأمل أن نستمر في المساهمة في بنائه وأن نشهد المزيد من التطور خلال خمسين عاماً أخرى وأكثر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز