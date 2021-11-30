ألعاب نارية وعروض ترفيهية في «لا مير» احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات، تعتزم «لا مير»، الوجهة الشاطئية عالمية المستوى، إسعاد زوارها بمجموعة من عروض الألعاب النارية المبهرة وعروض الجاز الموسيقية وسط احتفالات البلاد باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

واعتباراً من 2 حتى 4 ديسمبر، تستضيف «لا مير» عروضاً ترفيهية حية ومباشرة، حيث ستقوم فرق موسيقية بإمتاع الزوار بأغاني البوب والجاز المحببة بالعربية والإنجليزية، بما في ذلك عروض العزف الحية على الساكسفون التي ستضفي أجواء غاية في الجمال أثناء تنزه الزوار في أنحاء الوجهة وساحاتها المفتوحة وارتيادهم للمطاعم والمقاهي في الهواء الطلق.

وسيكون زوار «لا مير» على موعد مع عروض الألعاب النارية المدهشة التي ستضيء سماء دبي احتفالاً باليوبيل الذهبي للإمارات في 3 ديسمبر اعتباراً من 8:30 مساءً. وقد اتخذت الوجهة جميع الإجراءات اللازمة لضمان تجربة آمنة ومريحة للتسوق والترفيه وارتياد المطاعم، حيث تتم عمليات التعقيم والتنظيف كل ساعتين في جميع أنحائها.

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