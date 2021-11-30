سلطان السويدي: عيد الاتحاد الخمسين يجدد العزم على مواصلة العمل والإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

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قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، هو احتفال بمسيرة ريادية عظيمة لدولة تمكنت قيادتها الرشيدة خلال فترة وجيزة من الزمان من تحقيق الرخاء والسعادة لشعبها وللمُقيمين على أرضها الطيبة، لتغدو نموذجاً عالمياً يحتذى به في التسامح والأمن والأمان أمام دول العالم أجمع، وهو ما يجدد العزم على مواصلة العمل والإبداع في الخمسين عاماً القادمة، مؤكداً أن دولة الإمارات أصبحت بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للأعمال، بهدف دعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد وفق مبادئ الخمسين.

وأكد السويدي أن التشريعات التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دولة الإمارات، والتي تأتي بالتزامن مع عيد الاتحاد الخمسين تهدف إلى تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، ومواكبة التطلعات المستقبلية للدولة وما لها من دور محوري في تحقيق نقلة نوعية في بيئة التشريعات الاقتصادية في الدولة، انسجاماً مع رؤيتها للمستقبل، وستكون القوانين الجديدة محركاً رئيسياً لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، والقائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والمواهب، وتعزيز ممكنات التنويع الاقتصادي ومرونة وجاذبية بيئة الأعمال وتنافسيتها العالمية.

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