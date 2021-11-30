سوق المرفأ ينظم مهرجاناً مجانياً احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل سوق المرفأ في جزر ديرة، وهو سوق جديد على الواجهة البحرية لميناء راشد، والذي تم إنشاؤه من قبل شركة نخيل، باليوبيل الذهبي للإمارات بإقامة مهرجان مجاني الدخول لمدة 3 أيام يضم مجموعةً من الأنشطة المدهشة والمرحة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر.

واحتفل باليوم الوطني الخمسين عند الواجهة البحرية لسوق المرفأ من الساعة 2 ما بعد الظهر إلى الساعة 10 ليلاً واستمتع بالكثير من الأنشطة المباشرة التي تُقام مباشرةً خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

وسيضم المهرجان عرضاً حصرياً للسيارات، حيث ستُعرَض 300 سيارة خارقة، وعروضاً مسرحيةً وعروضاً ترفيهيةً جوالةً وعروض دي جي ومسابقات وعروضاً لمحبي السيارات التي تعمل بالتحكم عن بعد، إلى جانب عربات الطعام ليقضي الجميع أوقاتاً سعيدةً.

كما سيضم المهرجان أركاناً مخصصةً للطهي المفتوح وخياماً عربيةً تقليديةً وعروض رسم مباشرة ورسومات جرافيك وسوق توفير من تنظيم «Dude Just Dude»، وهو سوق محلي يدعم الأعمال الناشئة الواعدة عن طريق عرض منتجاتها.

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