«كاش فري» تتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر الاستثمار في بوابة الدفع الإلكتروني تلر بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة كاش فري للمدفوعات والحلول المصرفية، عن استثمار استراتيجي بقيمة 15 مليون دولار في شركة تلرللدفع الإلكتروني، وهي شركة لخدمات الدفع في الإمارات والسعودية. ومع هذا الاستثمار، أصبحت شركة كاش فري واحدة من أكبر المساهمين في شركة تلر.

تعد شركة كاش فري واحدة من الشركات البارزة في مجال حلول الدفع في الهند، ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في شركة تلر، تعتزم الشركة إطلاق خدمات مميزة وبشكل مشترك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بالاستفادة من المكانة المميزة لشركة تلر في المنطقة وبنيتها التحتية القوية في مجال المدفوعات.

كما تهدف شركة كاش فري إلى تطوير منصة مدفوعات موحدة بالتعاون مع شركة تلر لمساعدة التجار في الهند على قبول المدفوعات من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعكس من خلال عملية ربط واحدة.

وتلر بوابة دفع إلكتروني مقرها الإمارات، وهي حائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتميزها، تقدم منصة تتيح قبول المدفوعات بأكثر من 120 عملة وذلك بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تتميز بها منصتها للدفع الإلكتروني المتاحة بأكثر من 30 لغة وعلى أعلى مستوى من الأمان حيث ومن خلال عملية ربط واحدة، تمنح تلر لعملائها الوصول لمجموعة متنامية من طرق الدفع، بما فيها؛ فيزا وماستركارد وأميركان إكسبرس ويونيون بي وآبل بي وبي بال وسداد ومدى وstc pay.

وقامت شركة تلر بإثراء خدماتها من خلال تقديم حلول متكاملة في عالم التجارة الإلكترونية، حيث تعد الشركة محطة شاملة لحلول التجارة الإلكترونية، من خلال توفيرها لمجموعة واسعة من الخدمات المالية والتجارية .

والتي تشمل التجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعية، ورموز QR، والفواتير الرقمية، وخدمة «تلر اشتر الآن وادفع لاحقاً» بالتعاون مع شركة تابي وبرنامج التمويل «تلر فايننس» بالتعاون مع شركة ليندو. كما وتوفر تلر منصة تجارة إلكترونية متكاملة «تلر شوبز» تتيح للتجار إمكانية بناء متاجرهم الافتراضية الخاصة بسهولة وخلال دقائق لتوفير خدماتهم ومنتجاتهم عبر الإنترنت.

وقال خليل العلمي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تلر: نحن سعداء بهذا الاستثمار الجديد بشركة تلر ونتطلع قدماً لضم جهودنا المتنامية مع كاش فري لمواصلة رحلة الابتكار والنمو في خدماتنا.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق نظام بيئي متكامل للتجارة الإلكترونية وذلك لدعم الجهود المستمرة والمبذولة نحو تحويل المدفوعات إلى مدفوعات رقمية تماشياً مع رؤية دولة الإمارات والسعودية التي تهدف لتحقيق مجتمع غير نقدي. كما وستنعكس جهودنا المشتركة في تحقيق فوائد أكبر لعملائنا والأسواق التي نعمل بها.

وكاش فري شركة رئيسية في تقديم حلول المدفوعات في الهند وبحصة سوقية تزيد عن 50%. كما وتتيح الشركة تحصيل المدفوعات والمبالغ المستردة بالجملة. وتعمل كاش فري حالياً مع جميع البنوك الرائدة لبناء المدفوعات الأساسية والبنية التحتية المصرفية التي تدعم منتجات الشركة، بالإضافة إلى إمكانية دمج المنصة مع عربات التسوق الرئيسية. وبالإضافة لسوق الهند، تُستخدم منتجات كاش فري في 8 دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والإمارات.

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