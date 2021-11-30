حديد الإمارات: عام الخمسين مرحلة جديدة في مسيرة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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في إطار حرصها على تعزيز الهوية الوطنية بين الموظفين وإرساء قيم الفخر والاعتزاز بحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، شاركت شركة حديد الإمارات، المصنع المتكامل الرائد للحديد والصلب في الشرق الأوسط، في الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات، وحلول اليوبيل الذهبي للدولة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات متنوعة لموظفي الشركة في مقرها الرئيس ومصانعها بأبوظبي.

وتضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة والفعاليات المستوحاة من تراث الإمارات الذي يمتاز بالأصالة والعراقة، ومن بينها عروض فنية شعبية، وعرض المنتجات الإماراتية التقليدية، ومسابقات ومشاركات متميزة للموظفين، وغيرها من الفعاليات وسط جو ملؤه الفخر بمنجزات الخمسين عاماً الماضية والعزم على الاستمرار في سبيل تحقيق أهداف المئوية 2071.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: يطيب لي أن أتقدم بالنيابة عن أسرة حديد الإمارات بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة علينا بكل الخير واليمن والبركات.

وأضاف: يشكل عام الخمسين مرحلة جديدة في تاريخ ومسيرة دولتنا الحبيبة، إذ نستذكر في يوبيلها الذهبي تلكم المسيرة المباركة التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستكملها الأبناء الأوفياء حتى باتت دولة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التقدم والنمو والازدهار وذلك في وقت لا يساوي في أعمار الأمم شيئاً.

واختتم الرميثي: نجدد في هذا اليوم العهد بالسير خلف قيادتنا الرشيدة، وصون هويتنا الوطنية، ورفع راية دولة الإمارات عاليةً خفاقةً في جميع المجالات، لتبقى الدولة مثالاً حياً على تلاحم القيادة والشعب ونموذجاً للازدهار والنمو والرفاهية والأمان على مستوى العالم بأسره.

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