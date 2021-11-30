غرفة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت غرفة تجارة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الخمسين ويوبيلها الذهبي بروح مفعمة بالتفاؤل المتجدد لنصف القرن المقبل. حضر الاحتفال الدكتور محمد عبداللطيف، الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد حسن السبب المدير العام للغرفة بالوكالة، وجميع موظفي الغرفة. تم تنظيم الحفل بالساحة الخلفية للغرفة، حيث تزينت منطقة الاحتفال بالتصاميم التراثية، وتقديم العديد من الفقرات وبرامج مسابقات للموظفين والعديد من الفعاليات.

وقال محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة إن اليوم الوطني يوم يفتخر فيه شعب الإمارات والمقيمون فيها بهذا الوطن وشعبه وإنجازاته، مؤكداً أن قيام الاتحاد لم يكن يوماً عادياً بل شكل لحظة تاريخية انتقلت فيها دولة الإمارات إلى آفاق واسعة من النمو والتطور والازدهار، مضيفاً إن النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الإمارات نتاج طبيعي للاتحاد المتين الذي جمعنا والذي كان منطلقاً لإنجازات ونجاحات في مختلف الصعد والمجالات.

وشدد النعيمي أن نتعهد جميعاً ببذل المزيد من العمل والتفاني والإخلاص لهذا الوطن الغالي، ونقدم كل الولاء والانتماء لحكومته الرشيدة، لتبقى الإمارات أنجح تجربة وحدوية شهدها التاريخ.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز