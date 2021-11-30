يونس الخوري: نحتفل بخمسين عاماً من الإنجازات الاستثنائية

المصدر: أبوظبي- البيان

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قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين:«يحق لكافة أبناء وبنات الإمارات وجميع المقيمين على أرضها الاحتفال بخمسين عاماً من الإنجازات الاستثنائية، التي انطلقت مسيرتها مع إعلان الاتحاد؛ وما تزال، وستبقى، مستمرة بفضل حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة، وعزم وتصميم شعبنا على مواجهة التحديات وجعل المستحيل ممكناً. إن ذكرى هذا العام هي مناسبة لاستخلاص العبر من التجارب المُلهمة للآباء المؤسسين الذين قادوا مسيرة الاتحاد بعزم لا يعرف الكلل ليضعوا اللبنات الأولى في صرح الإمارات الشامخ؛ وهي كذلك بداية لمرحلة جديدة عنوانها التميز في كافة المجالات، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً واستدامة لأجيال المستقبل».

وأضاف الخوري: «في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، يسرنا أن نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

ونعاهد قيادتنا الرشيدة بأن نكون مبادرين دائماً لتبني قيم الابتكار والإبداع في مشاريعنا ومبادراتنا بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة والتغييرات التي يشهدها عالمنا، وأن نساهم دائماً في تحقيق أهداف الدولة الطموحة وتعزيز مكانتها التنافسية في كافة المؤشرات العالمية لتكون إماراتنا الحبيبة هي الدولة الأفضل على مستوى العالم بحلول مئوية الاتحاد».

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