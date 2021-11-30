«خانصاحب»: 50 عاماً حافلة بالبناء

المصدر: دبي - البيان

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قال طارق حسين خانصاحب، رئيس شركة خانصاحب للاستثمار: نبارك لقيادتنا الرشيدة ولشعب الإمارات عيد الاتحاد الخمسين.. خمسون عاماً مضت كانت حافلة ببناء الأمل وتحقيق الأحلام.

وأضاف: نحتفل اليوم ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز الجهود الكبيرة، للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهود القادة المؤسسين في بناء هذا الوطن على أسس قوية ومبادئ الوحدة والاتحاد.

وتابع أننا كمواطنين ومسؤولين نؤكد اليوم عزمنا ونجدد عهدنا في السير خلف قيادتنا الرشيدة للمضي قدماً في مسيرة التطور والازدهار في جميع المجالات، للوصول إلى أعلى المراتب لتبقى دولة الإمارات رمزاً للريادة والتميز.

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