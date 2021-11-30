اختتام ناجح لمعرض «صُنع في منطقة عجمان الحرة»

المصدر: عجمان- البيان

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اختتمت منطقة عجمان الحرة فعاليات معرض «صنع في منطقة عجمان الحرة» الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، من 28 إلى 30 نوفمبر في المقر الرئيسي للمنطقة الحرة، وسط إشادةٍ واسعة بنجاح التنظيم ومشاركةٍ لافتة من أعضاء مجتمع الأعمال المحلي.

وشكَّل المعرض منصة مثالية لعرض وترويج وتسويق منتجات وخدمات أعضاء مجتمع الأعمال لدى المنطقة الحرة، وتعزيز التواصل وتوسيع نطاق الشراكات بين شركاء الأعمال.

وتخلل المعرض، الذي استقطب 30 جهة مشاركة، تنظيم فعاليات متنوعة اشتملت على أنشطة ترويجية وعروضاً تقديمية و4 ورش تفاعلية و4 حلقات نقاشية، إلى جانب إطلاق منتج جديد وتوقيع 3 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين مجموعة من شركاء الأعمال، بما فيها مذكرة تفاهم بين شركتي «Infinity Garment Manufacturing» و«BP Socks Factory»، وبين شركتي «Fine Care» و«Dupharma».

وأكد المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة، أن دور المعرض لم يقتصر على ترويج منتجات وخدمات شركاء الأعمال.

حيث قدَّم منصة استراتيجية لتعزيز آفاق التعاون والتنسيق بين أعضاء مجتمع الأعمال من جهة، وبينهم وبين الشركاء المحتملين من جهة أخرى، فضلاً عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات على اختلاف قطاعاتها، واستعراض أحدث الاتجاهات الاقتصادية المستجدة، ومشاركة الخبرات وتبادل الرؤى حول الوسائل والأدوات الكفيلة بإنجاح المشروعات التجارية والاستثمارية.

وأضاف: جاء المعرض في إطار التزامنا بتوفير السبل الضامنة لتعزيز نمو شركاء الأعمال وتوسعهم عبر رفدهم بالأدوات التي تسهل ترويج منتجاتها وحلولهم ونفاذها إلى الأسواق، وتشجيعهم على رفع مستوى الشراكة وتبادل الخبرات فيما بينهم. ويسرنا أن هذا الحدث حظي بمشاركة واسعة من الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، وشهد توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون تمهيداً لبناء شراكاتٍ استراتيجية.

وسنواصل في منطقة عجمان الحرة إطلاق المبادرات الرامية لزيادة زخم الأنشطة التجارية وتحفيز مجتمع الأعمال المحلي، لا سيما ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع رؤيتنا التي تستهدف تعزيز الحركة التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية لترسيخ مكانة المنطقة الحرة كوجهةٍ رائدة للأعمال ودعم الرؤى الوطنية للتنمية وتنويع موارد الاقتصاد على المستويين المحلي والاتحادي.

وتعد مُلتقيات ترويج الأعمال والمنتجات ومنصات تعزيز الشراكات ركائز أساسية ضمن منهجية منطقة عجمان الحرة لزيادة تنافسيتها وإبراز عوامل أفضليتها، ودعم أعضاء مجتمع الأعمال المحلي في تحقيق خططهم للتوسع والنمو. ويُعد معرض «صنع في منطقة عجمان الحرة» الأول من نوعه ضمن سلسلة من الفعاليات المماثلة والمقرر تنظيمها خلال المرحلة المقبلة.

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