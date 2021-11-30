جولة قمة أكرونيس العالمية تصل إلى دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت أكرونيس Acronis، الشركة العالمية للحماية الإلكترونية، جولة قمة أكرونيس العالمية #CyberFit في ميامي الشهر الماضي، ومرّت في شافهاوزن في سويسرا وهي قادمة الآن إلى دبي! وسيعيش الحضور تجربة مميزة ومتنوعة هذا العام، حيث سينضمون إلى أكرونيس في فندق دبليو في نخلة جميرا بالإضافة إلى إمكانية الحضور عبر الإنترنت.

وسيقام في الثامن من ديسمبر (جلسات المتحدثين واللجان) والتاسع من ديسمبر (يوم التدريب)، حيث سيتم إصدار الأخبار الرئيسية، وستتاح لشركاء المبيعات الفرصة للمشاركة في ورش عمل ودورات تدريبية.

وقال باتريك بولفيرميولر، الرئيس التنفيذي لشركة أكرونيس «إن الجولة العالمية #CyberFit 2021 هي المكان الذي يجتمع فيه شركاؤنا للتعلم والتواصل، وبوجود مجموعة من أفضل الشركات ذات التفكير والرؤى المستقبلية في مكان واحد للتعاون، يمكننا الاستمرار في تشكيل وتعزيز سوق الحماية الإلكترونية للجميع».

خلال فعاليات القمة، سيستمع الحضور إلى متحدثين وخبراء مشهورين عالمياً ضمن الكلمات الأساسية والجلسات الفرعية أيضاً.

وستكون هناك جلسة «المرأة في التكنولوجيا والأعمال» في تمام الساعة 7 مساءً GST، تستضيفها نزهة العلوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Mayshad Group. حيث ستشارك المنصة مع جايمي تشادويك، بطلة سباقات W Series بالإضافة إلى آيمي سيشنز، الناشرة المشاركة في التحرير في Emirates Woman and Man وغيرهن من النساء الملهمات. وسيتم أيضاً عرض نموذج Airspeeder وهي أول سيارة سباق طائرة في العالم.

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