«المحلات الكبرى» تكشف عن 50 صورة للإمارات احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت المحلات الكبرى، الموزع الوحيد لمنتجات التصوير من نيكون في الإمارات، عن معرض صور نيكون الحصري، يضم 50 صورة للإمارات في فندق جراند ميركيور المطار في القرهود بدبي. يضم معرض الصور الرائع الذي تم إعداده للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة أفضل الصور المنتقاة يدويًا، والتي تم التقاطها بواسطة مصوري نيكون المختارين في مختلف إمارات الدولة.

وكشفت سهى أبو عيسى، مديرة التجزئة في المحلات الكبرى وناريندرا مينون - المدير العام لشركة نيكون بالشرق الأوسط، النقاب رسميًا عن معرض الصور عشية يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 من خلال قص الشريط الافتتاحي، وانضم إليهم السيد تايرون لودر - المدير العام لمجموعة جراند ميركيور وفندق إيبيس ستايلز مطار دبي، جنبًا إلى جنب مع المصورين المشاركين وممثلي وسائل الإعلام ومجموعة مختارة من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي وكبار المسؤولين من المحلات الكبرى ونيكون الشرق الأوسط.

تكريمًا للأمة، تسلط الصور المعروضة في معرض صور نيكون الضوء على الثقافة الغنية والمعالم التاريخية والبنية التحتية المذهلة والحياة البرية المحلية والأنشطة الرياضية التقليدية والعجائب المعمارية الرائعة واللحظات التي لا تُنسى من ماضي الإمارات العربية المتحدة في عظمتها المطلقة. يتم عرض أكثر من 50 صورة مدرجة في القائمة المختصرة من العديد من مصوري نيكون في المعرض.

والتي يمكن الوصول إليها الآن مجانًا لكل من تم تطعيمهم بجرعات لقاح Covid-19. يقع فندق جراند ميركيور في موقع ملائم بجوار مطار دبي الدولي وعلى مرمى حجر من محطة مترو GGICO في القرهود، ويعزز الجوانب الوطنية الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتجلى في خدمات الضيافة، بما في ذلك تصميم الفندق. من خلال تقديم تجربة مدفوعة بالأصالة، يدعم الفندق رسالة «Experience Local» .

وهو مناسب من الناحية الاستراتيجية لعرض الصور التي تسلط الضوء على الجمال الجوهري لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم التقاطها بواسطة مصوري نيكون المتحمسين.

وبعد الإعلان عن معرض صور نيكون والتجول فيه، قالت سهى أبو عيسى، مديرة التجزئة في المحلات الكبرى: «مع 40 عامًا من التميز في هذا المجال، تعد المحلات الكبرى شركة نمت بشكل طبيعي جنبًا إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة. واليوم.

بينما تحتفل الأمة بمرور 50 عامًا من النجاح في مجدها المطلق، تعرب المحلات الكبرى جنبًا إلى جنب مع نيكون، عن احترامها وامتنانها من خلال تهنئة القادة العظماء وأصحاب الرؤى العظيمة لهذه الأرض الجميلة. كما نرى، كل صورة معروضة هنا لها روح وقصة خاصة بها، تصور بأمان التنوع الثري والحيوية في هذا البلد. من خلال إنشاء معرض صور نيكون هذا وعرض الجمال الفريد لدولة الإمارات العربية المتحدة على العالم، لا نشعر بالفخر فحسب، بل يشرفنا أيضًا أن نكون جزءًا من رحلة النجاح المذهلة لهذه الدولة».

ومعرض صور نيكون الذي أقامته المحلات الكبرى في فندق جراند ميركيور في القرهود سيفتح أبوابه للجمهور حتى 28 فبراير 2022، وبهدف تعزيز التصوير الفوتوغرافي الإبداعي بين المتحمسين، ستنظم المحلات الكبرى أيضًا سلسلة من ورش العمل التفاعلية المجانية من نيكون ومسابقات الصور في الفندق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يمكن للمشاركين تعلم مهارات التصوير الفوتوغرافي على أحدث مجموعة من كاميرات نيكون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز