«نيكاي» تحتفل بعيد الاتحاد الخمسين وتدعم الدولة مركزاً عالمياً للتجارة

المصدر: دبي - البيان

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يصادف عام 2021 اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يهنئ سكان الإمارات، بمن فيهم أنا قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الإنجاز المهم ونحتفل معهم بالتقدم الذي أحرزته هذه الدولة العظيمة حتى الآن.

وقال باراس شدادبوري رئيس مجلس إدارة مجموعة نيكاي: «لطالما كان سوق دولة الإمارات المعيار الحقيقي لقطاع الأجهزة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وظل مكان الاختبار المفضل للعلامات التجارية الدولية، من ناحية إطلاق المنتجات الجديدة، والمبادرات التسويقية التي تستهدف هذه المنطقة».

وأضاف في العام ونصف العام الماضي، شهدنا الخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات العربية المتحدة. إن حملة التطعيم التي تقوم بها الحكومة والتركيز على الانتعاش الاقتصادي والتغيير الهائل في السياسة هي لمحة عن مرونة وسرعة التحرك وروح الأمة للتغلب على التحديات بسرعة وكفاءة.

مثل الإمارات العربية المتحدة، قطعنا شوطاً طويلاً في نيكاي. باحتسابها واحدة من أوائل الشركات التي أنشأت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 25 عاماً، كانت نيكاي تدرك تماماً الإسهام الذي ستقدمه للإمارات العربية المتحدة والإرث الذي ستتركه وراءها.

لحسن الحظ بالنسبة لنا، كان الشرق الأوسط بمقام أرض خصبة للابتكار ووفر فرصة لا مثيل لها للإلكترونيات الاستهلاكية. حتى قبل عشرين عاماً، كانت الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً مفضلاً للسلع الكهربائية. نتج عن هذا الاتجاه انتصارات كبيرة لعائلة نيكاي ومع مرور كل عام، انتقلنا من قوة إلى قوة بإضافة خطوط إنتاج جديدة، وبناء علاقات تعاون جديدة، والأهم من ذلك، القيام بواجبنا لدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا شك في أن عام 2020 قد جلب مجموعة من التحديات لمجتمع الأعمال. ومع ذلك، ظل قطاع الإلكترونيات بمنأى إلى حد ما عن الوباء. بينما نشهد نمواً كبيراً في الطلب على الأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمنتجات الصحية، كصناعة، اضطررنا إلى الابتكار واستكشاف الساحة الرقمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل.

بالنسبة لنا على وجه الخصوص، جاء الابتكار في أعقاب تجربة التكنولوجيا الجديدة وخدمة عملائنا بشكل أفضل. خلال الوباء، أطلقنا مجموعة جديدة من أجهزة تلفزيون Web OS والمسارح المنزلية وأجهزة المطبخ استجابة للاحتياجات المتزايدة لعملائنا.

مع تقدمنا في عام 2021 والتنقل في عالم ما بعد الوباء، نحن واثقون بقدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز ثقافة التميز لسكانها من أجل الازدهار والنمو.

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