مركز خدمات «جنرال إلكتريك» في جبل علي يحتفل بمرور 15 عاماً على انطلاقته

المصدر: دبي - البيان

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استكملت «جنرال إلكتريك» مركز خدماتها في منطقة جبل علي في عام 2006، ويشهد المركز تقدماً ملحوظاً منذ ذلك الحين، حيث يوفّر خدماته لأكثر من 80 عميلًا في أكثر من 35 دولة، لدعم المعدات التي تصنعها «جنرال إلكتريك» ومصنعي المعدات الأصلية الآخرين. ويعتبر المركز الوحيد من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يمتاز بتقديم خدمات أسرع وبتكاليف تنافسية للعملاء المتواجدين داخل وخارج المنطقة.

واحتفاءً بمرور 15 عاماً على انطلاق خدمات المركز في قطاع الطاقة، استضافت «جنرال إلكتريك» أخيراً وفداً من وزارة الطاقة والبنية التحتية بقيادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وإضافة إلى جولته في المركز، شارك الوفد في جلسة حوارية تناولت مستقبل قطاع الطاقة الإماراتي، مع التركيز على دور حلول الهيدروجين واحتجاز الكربون.

وقال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكتريك» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: شرفنا بزيارة الوفد الوزاري، ونقدر أهمية هذه الفرصة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 15 لتأسيس المركز بموازاة احتفالات يوم الاتحاد الخمسين، ولا شك في أن إنجازاتنا ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنجاح دولة الإمارات.

وقدمت الدولة خدمات البنية التحتية اللازمة، والبيئة، والإطار التنظيمي الملائم لمساعدة الشركات على النمو والازدهار، ونحن بدورنا نساعد اليوم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتوطين الكفاءات الفنية التي تقود القطاع، وتصدير الخدمات ذات القيمة العالية المضافة من دولة الإمارات إلى العالم أجمع، وهذا بلا شك يصب في مصلحة الجميع، كما أننا ممتنون للرؤية والدعم اللذين تقدمهما القيادة الإماراتية.

وأثبتت العمليات عالية الجودة للمركز دورها الجوهري خلال جائحة (كوفيد19)، وكمنشأة أساسية توفر خدمات لا غنى عنها، لم يغلق المركز أبوابه ولو ليوم واحد خلال فترة الجائحة، وعمل أكثر من 110 موظفين في المركز لضمان استمرار إصلاح وصيانة المعدات ومكوناتها بكفاءة عالية.

ورغم عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر والتحديات التي واجهت سلسلة التوريد، تم استكمال أكثر من 1100 مهمة إصلاح منذ فبراير 2020، مما ساعد محطات توليد الطاقة ابتداءً من بيرو ووصولاً إلى بنغلاديش على الاستمرار بتوفير الكهرباء الموثوقة لدعم وإنارة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم.

وقال أنتوني يمّين، مدير مركز خدمات «جنرال إلكتريك» في جبل علي: لا شك في أن الجائحة أثرت على الجميع تقريباً، لكن بالنسبة لنا في المركز، كنا ندرك أهمية عملنا في دعم جوانب الصحة والتواصل والتقدم. وساعدت جهودنا في ضمان توافر الطاقة دوماً حتى تتمكن المستشفيات من علاج مرضى (كوفيد19)، ويتمكن الناس من البقاء على اتصال مع أحبائهم بأمان، فضلاً عن مساعدة الملايين حول العالم على مواصلة العمل وتلقي التعليم.

وتناقش دراسة أطلقتها (جنرال إلكتريك) أخيراً بعنوان مسارات تسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، دور الطاقة الغازية والمتجددة في تسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة عبر المنطقة. وبفضل خدماته الفعالة وفائقة الجودة، فإن المركز مؤهل تماماً لدعم الدور الحاسم الذي ستلعبه طاقة الغاز في تحول قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة أيضاً.

واختتم جوزيف أنيس: تلتزم «جنرال إلكتريك» وفريق عملنا في مركز خدمات جبل علي بلعب دور مؤثر للارتقاء بقطاع الطاقة داخل وخارج الإمارات، ونعتزم مواصلة دفع مسيرة تحول القطاع عبر متابعة التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة عبر القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية.

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