«لولو» تدشن حملة ترويج للمنتجات الإماراتية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت مجموعة لولو هايبر ماركت حملة للترويج للمنتجات المحلية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

وأطلقت الحملة في احتفال بالمشرف مول في أبوظبي حضره سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجمال سالم الظاهري - الرئيس التنفيذي لسلال، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو والعضو المنتدب، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات ومديري اللولو في أبوظبي.

ستقوم لولو هايبر ماركت ضمن هذه المبادرة بالترويج للمنتجات الإماراتية، خصوصاً الإنتاج الزراعي المحلي، وذلك بالتعاون مع عدد من المزارع المحلية والمؤسسات الرائدة مثل شركة سلال، ومؤسسة زايد العليا، وإيليت جلوبال فري، ومزارع الإمارات للزراعة المائية، ومزارع أرميلا والمروج الخضراء.

من جانبه أشاد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بجهود مجموعة لولو هايبر ماركت في الترويج للمنتجات المحلية ودعم المزارعين من خلال تسويق منتجاتهم مباشرة للجمهور عبر منافذها المنتشرة في كل إمارات الدولة.

مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على دعم تسويق الإنتاج المحلي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي والمساهمة في زيادة الحصة السوقية للمنتجات المحلية من خلال العروض والمبادرات المتنوعة في المزيد من منافذ البيع، حيث تنسجم هذه المبادرة مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بشأن تخصيص مساحات عرض خاصة بالمنتجات الزراعية المحلية، لتعزيز تنافسيتها في أسواق الإمارة والدولة.

وتأكيد سموه الدائم على تنمية العائد على الزراعة من خلال فتح قنوات تسويقية للمنتجات المحلية، وتمكين أصحاب المزارع من النفاذ للأسواق والمنافسة، وذلك التزاماً باستراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقال «نبارك مثل هذه المبادرات لدعم المنتجات المحلية والنهوض بالحركة الاقتصادية في الإمارة، حيث تعد مجموعة اللولو شريكاً مهماً للهيئة ومن أكبر تجار التجزئة الداعمين لحركة التجارة الداخلية في الدولة، ومن خلال شبكة فروعها الواسعة، يمكن لمنتجات مزارع أبوظبي النفاذ للأسواق وتحقيق أعلى العائدات للمزارعين».

موضحاً إن النتائج الإيجابية لهذه الفعاليات تظهر في تعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي النباتي والحيواني، والترويج لمزاياه بوصفه منتجاً طازجاً وآمناً بما يدعم تطلعاتنا لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وصرح يوسف علي: «لطالما آمنت مجموعة لولو باعتبارها مؤسسة وطنية بالترويج للأعمال المحلية، خصوصاً القطاع الزراعي، وذلك من أجل تمكين المزارعين المحليين، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. ومن واجبنا توفير سوق دائم للصناعات المحلية، والذي من شأنه ليس فقط دعم القطاع وإنما تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات. أتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية على مستوى عالمي ومناخ أعمال ملائم من أجل النمو الشامل للدولة».

وجرى أخيراً توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة لولو وشركة سلال، الشركة الجديدة للمنتجات الطازجة والتكنولوجيا الزراعية في أبوظبي لتزويد المستهلكين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بالفواكه والخضروات الطازجة المحلية التي يتم حصادها في مزارع أبوظبي.

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