«Hub71» تتعاون مع «هيوليت باكارد» لتسريع تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة هيوليت باكارد بهدف التعاون في سلسلة من البرامج المفيدة للطرفين والرامية إلى تنمية شركات التكنولوجيا الناشئة. وسيتاح للمؤسسين بموجب الاتفاقية التواصل المباشر مع خبراء هيوليت باكارد والاستفادة من خبراتهم ومن فرص تطوير التكنولوجيات بالتعاون مع الشركة العالمية التي تقدم خدمات «من الحافة إلى السحابة».

وقّع المذكرة بدر العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71، وأحمد الخلافي، المدير الإداري لشركة «هيوليت باكارد» الإمارات، وتقضي المذكرة بالتعاون الذي سيتيح إنشاء منظومة لتسريع الابتكار ترتكز على الطلب الحقيقي والعمليات والتكنولوجيات المتاحة في السوق مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. ويمكن للشركات الناشئة المشارِكة الاستفادة من مركز HPE Digital Life Garage الذي يتيح لها اختبار أو تطوير نماذج أو حلول أولية يطلبها العملاء وإقامة الفعاليات لعرض هذه الحلول.

وقال بدر العلماء: ستسهم الشراكة مع هيوليت باكارد في تمكين الشركات الناشئة في Hub71 من دمج خبراتها لتقديم حلول متطورة للسوق. وسيتاح للمؤسسين التعاون مع هيوليت باكارد من خلال مركز التميز وبرامجنا التي ستزودهم بالمعرفة المتخصصة الضرورية للابتكار وتعزيز الجدوى التجارية. ويؤدي استقطاب هيوليت باكارد كشريك استراتيجي إلى تعزيز قيمة منظومة Hub71، حيث نتطلع إلى إحداث تأثير إيجابي معاً على مجتمع الشركات الناشئة ككل.

ستشارك هيوليت باكارد في النسخة القادمة من برنامج The Outliers، تحدي الشركاء السنوي الذي تقيمه Hub71 بالتعاون مع شركائها من الشركات والحكومات والمصمم لمعالجة تحديات القطاع. وستطرح هيوليت باكارد من خلال الشراكة الجديدة تحديات وتطلب من المؤسسين من حول العالم حلها.

وسيتاح للشركة الناشئة الفائزة الحصول على تمويل من Hub71 لتطوير الفكرة التي تختارها هيوليت باكارد. وسيتم إدراج الشركات الناشئة الناجحة في القائمة المختصرة للاستفادة من مجموعة حوافز Hub71 المرنة التي تهدف إلى تسهيل مرحلة نمو هذه الشركات.

وستتعاون هيوليت باكارد مع Hub71 لدعم المؤسسين المنضمين إلى برنامج Ventures Lab من Hub71 لبناء المشاريع، وتوفر بيانات حول احتياجات ومتطلّبات السوق من أجل مواءمة استراتيجيات الأعمال وإدارة نمو المنتجات. وقال أحمد الخلافي: نفتخر بشراكتنا مع Hub71 لتنمية شركات التكنولوجيا الناشئة في الإمارات، ونتطلع إلى المشاركة في أحدث برامجها لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع.

وهو هدف يتماشى مع سعينا إلى الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع وطرق عملهم. وسيؤدي مركز HPE Digital Life Garage دوراً رئيسياً في تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى أحدث التكنولوجيات وخبرات الابتكار الرقمي والأدوات التي تحتاجها لتسريع تطبيق أهدافها الابتكارية.

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