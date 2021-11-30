50 % خصماً لرواد «كوستا كوفي» في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كوستا كوفي الاحتفال بذكرى تأسيسها الخمسين عن عرضها الحصري، الذي يتزامن مع مناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة واليوبيل الذهبي للدولة. وتحتفي كوستا كوفي بهذه المناسبة عبر تقديم خصم 50% على جميع منتجاتها في المتجر يوم 2 ديسمبر الجاري وفي جميع متاجرها داخل دولة الإمارات.

ودعت الشركة عملاءها، وقال:«إذا اخترت مكافأة شخص مميز أو حتى أن تدلل نفسك لبعض الوقت، يمكنك أن تجد مجموعة كبيرة من الأطعمة والمشروبات لانتقاء منها ما تفضله في هذا اليوم الوطني. كما ويمكنك الاستمتاع بخيارات موسم الأعياد المعروفة مثل جينجر بريد لاتيه بالإضافة إلى تويكس لاتيه، وشوكولاتة تويكس الساخنة وفروستينو بنكهة التويكس والتي تأتي بالشراكة مع تويكس.

ولا تنسوا مسح رمز الاستجابة السريعة على الأكواب ذات تصميم يتناسب وموسم الأعياد لإحياء شخصيات كوستا، كما ويمكن لمحبي الطعام تذوق العديد من الأطباق الشهية من قائمة الطعام الخاصة بهذا الموسم مثل حطبة الميلاد بالشوكولاتة والبندق، وفطيرة رجل الثلج، وفطائر اللحم المفروم، ساندويتش الديك الرومي والكرانبري».

وسيربح العملاء أيضًا «البينز» عند مسح تطبيق «كوستا كوفي كلوب» عند قيامهم بأي عملية شراء في اليوم الوطني ليتمكنوا من الحصول على قهوة مجانية. لتحميل تطبيق كوستا كوفي الإمارات، كل ما عليكم فعله هو زيارة «آبل ستور» و«جوجل بلاي».

وتطرح تشكيلة مذهلة لمدة محدودة وذلك ليوم واحد فقط، يوم الخميس 2 ديسمبر 2021.

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