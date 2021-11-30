دناتا أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية من «أفييشن بيزنس» للمرة الـ11

المصدر: دبي ـ البيان

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نالت دناتا للمرة الحادية عشرة لقب «أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية» في حفل توزيع جوائز مجلة «أفييشن بيزنس» 2021. وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في دبي، جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال جعفر داود: هذه الجائزة هي شهادة على العمل الجاد لفريقنا والتزامه الراسخ بتميز الخدمة. نحن فخورون بتقدير خدماتنا الآمنة وعالية الجودة والمبتكرة باستمرار. وسوف نواصل الاستثمار في التدريب والبنية التحتية والمعدات لنكون الأفضل في كل ما نقوم به ونُسعد شركاءنا وعملاءهم كل يوم.

وواصلت دناتا خلال العام الماضي تكييف عملياتها مع بيئة العمل المتغيرة سريعاً. وعززت عروضها وقدمت منتجات وخدمات مبتكرة استجابة لمتطلبات العملاء الجديدة وفرص الأعمال، مع المحافظة على الجودة والسلامة.

كما واصلت القيام باستثمارات استراتيجية في البنية التحتية عبر شبكتها العالمية. وشمل ذلك افتتاح مرافق شحن جديدة على أحدث طراز في مانشستر (المملكة المتحدة) ولاهور (باكستان)، وطاقة شحن إضافية وبنية تحتية في سيدني (أستراليا) وبروكسل (بلجيكا) وتورنتو (كندا). وباشرت، بالإضافة إلى ذلك، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دناتا سيتي إيست في لندن هيثرو (المملكة المتحدة).

واستثمرت دناتا أيضاً في منتجات مبتكرة وتكنولوجيا جديدة وحلول رقمية، بما في ذلك الحاويات ذات التقنية العالية في أستراليا وسنغافورة، وخدمة تنظيف المقصورة بالأشعة فوق البنفسجية في سويسرا.

ومحطة تطهير الأمتعة في سنغافورة، ومنصة للمناولة السريعة في الإمارات العربية المتحدة، وطائرات بدون طيار ذاتية القيادة والفحص الحراري في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج على مستوى الشبكة العالمية لمتابعة جميع مراحل وصول ومغادرة الرحلات، وحل أياتا المبتكر للفحص التلقائي للبضائع الخطرة (DG Autocheck).

وأبرمت دناتا أيضاً شراكات استراتيجية لتوسيع انتشارها. فقد وقعت مؤخراً اتفاقية امتياز مع حكومة زنجبار، بالمشاركة مع شركة الإمارات للتجزئة وSEGAP. وسوف تشرف دناتا، بموجب هذه الشراكة، على عمليات المبنى الجديد في مطار زنجبار الدولي.

وتوفر دناتا، التي تعد واحدة من مزودي الخدمات الجوية الرائدين في العالم، خدمات مناولة أرضية وشحن موثوقة وعالية الجودة في أكثر من 90 مطاراً في 15 دولة.

وينظم جوائز «أفييشن بيزنس» السنوية دار ITP للنشر، التي تصدر مجلة «أفييشن بيزنس»، لتكريم القيادة والابتكار في صناعة الطيران على مستوى المنطقة.

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