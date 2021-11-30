الفطيم ايس يطلق مبادرة لإعادة تدوير الأشجار يناير المقبل

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق مبادرة الفطيم ايس لإعادة تدوير الأشجار في يناير 2022 للعام الثاني على التوالي، بالشراكة مع YES Full Circle، وهي شركة إعادة تدوير محلية تهتم بالبيئة، ستبدأ إيس العام الجديد بداية مستدامة. فبعد النجاح الملهم لحملة «Treecycle» لإعادة تدوير أشجار عيد الميلاد التي جرت في يناير 2021، ستعود هذه الحملة كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات يناير المقبل.

وستعود حملة «Treecycle» إلى متجر ايس في دبي فستيفال ستي وفستيفال بلازا وياس مول من 2 حتى 22 يناير. حيث سيتم تسليم جميع الأشجار الطبيعية في متاجر ايس، سواء التي تم شراؤها من متاجر ايس أم من أي مكان آخر، لتتم إعادة تدويرها إلى سماد عضوي - مجاناً - والتبرع به للمدارس والمؤسسات التعليمية.

لنجعل تقاليد الأعياد الجميلة أكثر استدامة

الحقيقة القاسية هي أن أشجار عيد الميلاد الطبيعية تسلك طريقها إلى مكبات النفايات المحلية في نهاية المطاف. بالرغم من أن استخدام الأشجار الطبيعية يعتبر تقليداً موسمياً محبوباً لا سيما في الإمارات العربية المتحدة لا بد من استيراد أشجار عيد الميلاد.

وكما تدرك ايس قيمة الحفاظ على تقاليد الأعياد، تدرك تماماً أهمية الحفاظ على البيئة. ومن هنا تفخر ايس في دورها في إنقاذ 300 شجرة طبيعية من الرمي في مكبات النفايات. ولهذا أطلقت ايس مبادرة «Treecycle» لإعادة تدوير تلك الأشجار وتحويلها إلى سماد عضوي. ثم قام زبائن المتجر باستلام أكياس السماد الخاصة بهم واستخدامها لنباتاتهم في المنزل.

زرع بذور مستقبل أكثر خضرة

في هذا العام تتخذ ايس هذه المبادرة المجتمعية خطوة أخرى إلى الأمام، حيث ستتبرع بالسماد الذي سيتم إنتاجه من الأشجار الطبيعية للمدارس المحلية.

ومن خلال تسليط الضوء على أهمية إنشاء حلقة مستدامة؛ ستعلم مبادرة «Treecycle» الأطفال أهمية إعادة التدوير في الوقت المناسب والحفاظ على بيئتهم الخضراء. كما ستساعد في رعاية بيئة أكثر خضرة في المدارس المحلية وستكون نقطة انطلاق لهم للاهتمام بالبيئة في المستقبل.

وانطلاقًا من شعار ايس لحياة أسهل، تأتي مبادرة إعادة تدوير الأشجار كإحدى الطرق التي ترد بها ايس الجميل إلى المجتمع. وإلى جانب ذلك، تقدم ايس خدمة مجانية لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية مع التركيز على مواد صديقة للبيئة في التعبئة والتغليف تدريجياً.

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