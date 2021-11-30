احتفالات عيد الاتحاد الخمسين ترفع إشغالات أرجان روتانا وسنترو برشا دبي

المصدر: دبي - البيان

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قال تيمور يلغاس، المدير العام لأرجان روتانا مدينة دبي للإعلام، وسنترو برشا دبي، إن الحجوز الفندقية في دبي ودولة الإمارات نشطت في عطلة العيد الخمسين للاتحاد ويوم الشهيد، وذلك بدعم من السياحة الداخلية والدولية والتي تتزامن مع عطلة طويلة لنهاية الأسبوع.

وأضاف: «تتنافس المنشآت الفندقية على استقطاب أكبر شريحة من النزلاء في العطلة، من خلال طرح عروض تشمل تذاكر لمعرض إكسبو 2020 دبي وتذاكر دخول مجانية لوجهات ترفيهية أو مدن الألعاب المائية وغيرها أو حسوماً على المطاعم، الأمر الذي يحفز أداء قطاع الضيافة والوجهات الترفيهية على مستوى الدولة».

وأشار إلى أن فندق «سنترو برشا دبي»، الفندق الفاخر الذي يقع في منطقة البرشا الحيوية، يقدم باقة من العروض والحوافز لجذب السياح في فترة العطلة وكذا في الموسم الشتوي الذي يمتاز بالإقبال الكبير من جانب السياحة الخليجية والدولية، نظراً لروعة المناخ في دولة الإمارات وما تتميز به الدولة من مناطق للجذب السياحي والترفيهي. ويشتهر الفندق، بموقعه المناسب وغرفه وأجنحته الفسيحة وإطلالاته البانورامية.

وتابع يلغاس: «منذ افتتاح الفندق، سرعان ما نجح في ترسيخ مكانته الرائدة وطابعه المتميز بين فنادق المنطقة. وعلى مدار السنوات الماضية، حرصنا على توفير أجمل الأجواء وأرقى مستويات الخدمة لإسعاد كل ضيف من خلال تجارب الضيافة الدافئة والمخصصة التي نشتهر بتقديمها. وكنتيجة لذلك، بات الفندق يجسّد الوجهة الفندقية الأبرز في منطقة البرشاء دبي، مع قائمة ضيوف متنوعة تشمل الشركات ورجال الأعمال والسياح والمسافرين من دول منطقة مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وإفريقيا وآسيا».

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