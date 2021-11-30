«هيرميس» و«السعودي الفرنسي كابيتال» تقودان بيع حصة 21% من أسهم «ذيب» لتأجير السيارات

المصدر: الرياض - البيان

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قامت المجموعة المالية هيرميس والسعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما مديري سجل الاكتتاب والوسطاء لشركة الفرص التنموية للتجارة، بتنفيذ عملية بيع كامل حصة شركة الفرص التنموية للتجارة في شركة ذيب لتأجير السيارات من خلال عملية بناء سجل الأوامر المتسارع.

بلغ إجمالي عدد الأسهم المعروضة والمباعة 9.030.000 سهم، تمثّل ما نسبته 21% من إجمالي أسهم شركة ذيب لتأجير السيارات. تم عرض الأسهم على مجموعة من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، وتم تنفيذها من خلال 19 صفقة متفاوضة بسعر 53 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، بحيث بلغت قيمة الصفقة ما يعادل 478.590.000 ريال سعودي.

بعد الانتهاء من عملية البيع، زادت نسبة الأسهم الحرة من إجمالي الأسهم في ذيب إلى 63.45٪، بينما يحتفظ المساهمون الكبار الآخرون بنسبة 36.55٪ المتبقية.

وأعرب سلام الخنيزي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الفرنسي كابيتال، عن سعادته بإتمام الصفقة قائلاً، «بعد قيادة الاكتتاب العام الأولي لشركة ذيب في شهر مارس من هذا العام والنجاح الباهر للطرح، يسعدنا اليوم أن نعلن عن التنفيذ الناجح والسلس لهذه الصفقة، والتي تجلى من خلالها قدرات مديري سجل الاكتتاب في تنفيذ صفقات أسهم ضخمة في غضون فترة زمنية قصيرة.

وتجلى أيضاً من خلال هذه الصفقة كفاءة عمليات بناء سجلات الأوامر المتسارعة كآلية عالية الاعتماد لتخارج المستثمرين المؤسسين الراغبين في إعادة تخصيص ثرواتهم في ظل التطور المستمر في أسواق رأس المال. نشكر جميع من أسهم في نجاح الصفقة على دعمهم».

وأعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمواصلة المجموعة رحلتها مع شركة ذيب لتأجير السيارات ومساهميها، بعد أن ساعدتها في الطرح الأولي لها في وقت سابق في عام 2021. وهذه الصفقة لا تسلط الضوء فحسب على قوة الشركة، ولكن أيضاً على أسواق رأس المال السعودية.

وتعد شركة السعودي الفرنسي كابيتال إحدى الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية في تقديم كافة أنشطة الخدمات المالية والتي تتضمن الخدمات المصرفية الاستثمارية، إدارة الأصول، الأبحاث والمشورة، خدمات المؤسسات المالية، والوساطة المحلية والعالمية. المركز الرئيسي في الرياض، وتتواجد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

شركة السعودي الفرنسي كابيتال هي الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي، حيث تأسست برأس مال يبلغ 500 مليون ريال سعودي كشركة مساهمة مقفلة في المملكة العربية السعودية، مرخصة من قبل هيئة السوق المالية لممارسة نطاق واسع من الأنشطة الاستثمارية التي تشمل نشاطات التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، وحفظ الأوراق المالية.

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