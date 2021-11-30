«كارس 24» تحصل على تسهيل تمويلي بقيمة 75 مليون درهم من بنك دبي التجاري

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «كارس 24» (CARS24)، إحدى منصات التجارة الإلكترونية للسيارات المملوكة مسبقاً، حصولها على تسهيل تمويلي محلي بقيمة 75 مليون درهم من بنك دبي التجاري.

ويدعم هذا التسهيل التزام «كارس 24» تجاه السوق الإماراتية، حيث يوفر للمنصة مرونة تمويلية كبيرة مع إفساح المجال أمامها لزيادة مخزونها من السيارات.

وقّع الاتفاقية الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري؛ وفيكرام شوبرا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي العالمي لمنصة CARS24. وتعد الشركة، التي تبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار، واحدة من أكثر الشركات الناشئة الخاصة قيمةً في قطاع تجارة السيارات المملوكة على مستوى العالم. ويأتي هذا التسهيل التمويلي للديون عقب جولة التمويل العالمية التي جمعت الشركة خلالها 450 مليون دولار في سبتمبر من هذا العام.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يحرص البنك على تعزيز بيئة الأعمال في الإمارات ودعم الشركات الناشئة انطلاقاً من دورها المحوري في نمو اقتصاد الدولة. وشهدنا منذ العام الماضي زيادة كبيرة في عدد الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ويعزى ذلك جزئياً إلى ظروف الجائحة العالمية الأخيرة، ولذلك لا بد من دعم هذه الشركات وتوفير التمويل الذي تحتاجه للنمو وتوسيع نطاق أعمالها.

وقال فيكرام شوبرا: الإمارات هي سوق استراتيجية مهمة بالنسبة لنا. ويساعدنا التمويل الذي حصلناه عليه من بنك دبي التجاري في هذه المرحلة على تعزيز مكانتنا الرائدة في السوق، ويسرنا كعلامة تجارية أن يدعم البنك نموذج أعمالنا. وبدأت CARS24 عملياتها في الإمارات في مايو 2021، وباعت منذ ذلك الحين أكثر من 2000 سيارة مع إجراء هذه المعاملات بالكامل عبر الإنترنت. وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر نيتها استثمار 367 مليون درهم لتوسيع نطاق حضورها في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتحظى CARS24 حالياً بدعم مستثمرين كبار مثل «سكويا»، و«سوفت بانك»، و«فالكون إيدج»، و«دي إس تي جلوبال»، و«كينجزواي كابيتال»؛ فضلاً عن دعم لاعب الكريكت ماهيندرا سينغ دوني كمستثمر وسفير لعلامتها التجارية. ونتيجة لنموذج أعمالها الموجه نحو النمو، تلقت الشركة تمويلاً يصل إلى مليار دولار منذ إطلاق عملياتها في 2015.

وأضاف: نسعى إلى تعزيز أدائنا في الإمارات خلال الربع الأخير من هذا العام تمهيداً لتحقيق نمو أكبر في العام المقبل. ونرتكز في ذلك إلى المؤشرات الاقتصادية المشجعة التي تجلت بعد افتتاح معرض إكسبو دبي، الذي كان له تأثير كبير بالفعل على مبيعاتنا.

وتخضع السيارات المدرجة على المنصة لفحص فني يشمل ما يزيد على 150 نقطة فحص عدا عن إعادة تجديدها بشكل كامل، إلى جانب اجتيازها اختبار هيئة الطرق والمواصلات الصارم قبل طرحها للبيع على الإنترنت. وتتمتع جميع السيارات التي يتم شراؤها عبر CARS24 بسياسة إرجاع لمدة 7 أيام وضمان عامين.

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