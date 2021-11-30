مجموعة قرقاش تطلق النسخة الثالثة من برنامج تدريب الكوادر الإماراتية «iStar 3»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت مجموعة قرقاش توفير فرص عمل بدوام كامل ودوام جزئي للكوادر الإماراتية في قطاعات متعددة، حيث تعمل على توسيع نطاق تواجدها في مجال خدمة العملاء بشكل أفضل في المجتمعات التي تتواجد بها المجموعة.

وأعلنت المجموعة أنها ستوفر 400 فرصة تدريب إضافية للكوادر الإماراتية عبر النسخة الثالثة من برنامج تدريب الكوادر الإماراتية «iStar 3».

وتم إطلاق سلسلة برامج «iStar» لتوظيف وتطوير المواهب من مواطني الإمارات. وتم تصميمها لصقل مهارات مواطني الدولة وتعزيز آفاقهم في مختلف القطاعات، وتتميز البرامج بالعديد من وحدات التدريب على الأعمال والتقنية إلى جانب الخبرة العملية.

وتأتي النسخة الثالثة في أعقاب إطلاق مجموعة قرقاش برنامج «iStar 2»، والذي لاقى اهتمام الكثير من الكوادر الإماراتية حتى الآن. من خلال هذه المبادرة الثالثة، تؤكد الشركة على التزامها برعاية المواهب المحلية عالية المهارة لتقديم خدمة عملاء متميزة في القطاعات الرئيسية للشركة بما في ذلك السيارات والعقارات والتمويل، بالإضافة إلى قطاع الاستثمار وغيرها.

ويمكن للمرشحين المهتمين التقديم من خلال الموقع الإلكتروني، حيث ستتاح لهم فرصة الحصول على التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية الهامة مثل العمل الجماعي والخطابة والقيادة لحل تحديات الأعمال العملية. كما ستتاح للمتدربين أيضاً فرصة للتفاعل والتعلم من القادة ذوي الخبرة العاملين في مجموعة قرقاش.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: إطلاق النسخة الثالثة من برنامج iStar يعتبر امتداداً لحرصنا في مجموعة قرقاش على تعزيز ثقافة التعلم وتطوير الكفاءات الإماراتية الشابة. منذ إطلاق هذه المبادرة، شهدنا إقبالاً كبيراً من مواطني الدولة الذين يرغبون بترك بصمة إيجابية في القطاع الخاص. ونحن في مجموعة قرقاش يسعدنا مساعدتهم على تحقيق هذا الهدف كجزء من سعينا لدعم رؤية الحكومة لبناء قوة عاملة وطنية متمكنة في المستقبل.

وقال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المالية في المجموعة: تم تصميم برنامج iStar 3 بعناية من خبراء التدريب والتطوير في مجموعة قرقاش من أجل تدريب الكفاءات الإماراتية الشابة وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على اختيار مهنة مثمرة في مختلف القطاعات.

وتم تسلم عدد كبير من الطلبات خلال أول نسختين من البرنامج وتم توظيف مواهب قوية في مناصب مختلفة في مجموعة قرقاش خلال العام الماضي. من خلال النسخة الثالثة، تسعى المجموعة إلى جذب عدد كبير من المتقدمين لملء الأدوار الحالية المتاحة، وتعزيز النجاح الهائل لهذا البرنامج.

وتشمل أنشطة مجموعة قرقاش التجارية المتنوعة قطاع السيارات والعقارات والاستثمارات. ونجحت المجموعة في استقطاب علامات تجارية عالمية رائدة في قطاع السيارات إلى الإمارات مثل «مرسيدس- بنز» و«ألفا روميو» و«جي أيه سي موتور» و«سيكست» الشركة العالمية لتأجير السيارات، إضافة إلى منتجات زيوت التشحيم الصناعية ومعدات البناء وأنظمة الطاقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز