«الطيران المدني ومطار الشارقة» يحتفلان بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الشارقة - البيان

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بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، نظمت دائرة الطيران المدني بالشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي، احتفالاً خاصاً بهذه المناسبة بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وعدد من المسؤولين من الجانبين ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار، وجمع كبير من الموظفين والموظفات.

فقرات متنوعة

وتضمن الاحتفال الذي أقيم أمام مبنى إدارة المطار، عزف النشيد الوطني، وفقرات متنوعة من التراث الشعبي، إضافة إلى عزف الفرق الشعبية. واستمتع المشاركون بتناول الأطباق والحلويات الشعبية إضافة إلى إقامة مسابقات بين الموظفين.

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي: «تأخذ احتفالات عيد الاتحاد الخمسين هذا العام طابعاً خاصاً واستثنائياً لتؤكد على شموخ ورفعة دولتنا العزيزة، وما حققته من إنجازات عظيمة على مدار خمسة عقود. نستذكر بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة باني نهضتها الحديثة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم، مستلهمين في ذلك رؤيتهم وفلسفتهم الحكيمة في جعل الإمارات واحة للوحدة والعز والكرامة والتسامح والإخاء، وحاضنة للشعوب والثقافات المتنوعة، ونموذجاً للتميز والريادة والابتكار».

وأضاف خالد القاسمي قائلاً: «إن ما شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات كبيرة، وما نتطلع للوصول إليه خلال الخمسين عاماً المقبلة، يضع على عاتقنا جميعاً مسؤوليات أكبر، ويتطلب منا تكثيف الجهود والعمل ضمن منظومة متكاملة تساهم في الارتقاء بكل القطاعات، وتحسين جوانب الحياة المختلفة بهدف توفير حياة أفضل وبجودة عالية للمواطنين والمقيمين. ولتصبح الإمارات نموذجاً عالمياً للتقدم والنهضة والابتكار، ووجهة لأصحاب المواهب والكفاءات العالية، وكذلك للطامحين الراغبين بتحقيق أحلامهم».

وأكد خالد القاسمي على أهمية الالتزام والتفاني تجاه خدمة الوطن دون تخاذل، ورفض كل إساءة إليه، والغيرة عليه، وصون كل ما هو فوق أرضه وتحت سمائه.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، إن اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات يمثل تتويجاً لمسيرة نصف قرن من الإنجازات المتتالية التي بدأها الآباء المؤسسون، وسارت على خطاهم القيادة الرشيدة التي حققت لشعبها وللمقيمين على أرضها كل سبل الرخاء والسعادة، لتغدو الدولة نموذجاً عالمياً يُحتذى به في التسامح والأمن والأمان على مستوى العالم.

وأشار فيصل القاسمي إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يكتسب هذا العام أهمية خاصة لكونه يتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة، ويجسد الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة والشعب التي تمكنت من إدارة التحديات بكفاءة واقتدار، حيث إن الإمارات في مقدمة الدول الأفضل في إعادة الحياة إلى طبيعتها، ومواصلة البناء والنهضة والتطور للوصول إلى مستقبل أكثر ريادة وتميّزاً.

من ناحيته، قال علي سالم المدفع: «نرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات الكريم، أسمى آيات التهنئة والتبريكات، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولتنا التي تزداد كل يوم قوة ونهضة.

حيث تجسد هذه المناسبة مسيرة أمة عريقة قامت على أسمى المبادئ الإنسانية، وأصبحت وطناً للتسامح والخير والعطاء، محققة بفضل التلاحم بين القيادة والشعب إنجازات عظيمة جعلتها بين أكثر الدول تقدماً وتطوراً. ونحن اليوم نحتفل بلحظة حافلة في رحلةٍ شهدت مسيرة التنمية، التي انطلقت من أرض دولتنا الحبيبة ووصلت إلى مدار المريخ، بفضل روح الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، والراسخة في وجدان الإماراتيين».

وأضاف المدفع: «أصبح مطار الشارقة اليوم نموذجاً فريداً للريادة والتميّز، وكلّنا استعداد للانطلاق في رحلتنا المقبلة ونحن نمضي نحو المئوية، ونتطلع إلى مضاعفة جهودنا والاستمرار في ابتكار استراتيجيات ذكية ومرنة تتماشى مع المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي تسهم جميعها بمستقبل أكثر إشراقاً».

فخر واعتزاز

وفي ختام الحفل، عبّر الموظفون والموظفات عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي حققتها الدولة خلال الخمسين عاماً الماضية، ورفعوا أسمى آيات شكرهم وتقديرهم إلى قيادتهم الحكيمة، التي قدمت لهم كل ما يحقق سعادتهم، ووضعتهم دائماً في مقدمة أولوياتها، محققة لهم ولشعب الإمارات الأمن والأمان والرخاء والازدهار.

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