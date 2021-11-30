«اتصالات» توفر حصرياً خدمة Xbox All Access في المنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «اتصالات» أنها بدأت حصرياً بتوفير خدمة Xbox All Access في المنطقة، وبالشكل الذي يتيح لعشاق ألعاب الفيديو فرصة التمتع بتجربة الجيل التالي من الألعاب الإلكترونية.

وتتضمن الخدمة وحدة تحكم من الجيل التالي، والتي يمكن اختيارها من بين وحدة تحكم Xbox Series X أو وحدة تحكم Xbox Series S، كما تتضمن أيضاً الاشتراك في خدمة Xbox Game Pass Ultimate حيث يتم دفع الاشتراك على مدى 24 شهراً، ومن خلال الاشتراك يمكن الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة عالية الجودة، إضافة إلى الوصول الفوري إلى EA Play.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، سعداء بالعمل والشراكة ولأول مرة في المنطقة مع مايكروسوفت.

حيث ستعمل «اتصالات» من خلال هذه الشراكة على توفير خدمة Xbox All Access التي طال انتظارها في المنطقة. وباعتبارها شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم، توفر «اتصالات» زمن استجابة منخفض، وسرعة قصوى للاعبين، وبما يجعل منها الشبكة المفضلة أكثر عند اللاعبين، ولاعب أساسي في عالم ألعاب الفيديو. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع مايكروسوفت ستعزز من مكانتنا العالمية في هذا العالم.

وقال هنريك إرتمان بونسجارد مدير عام مبيعات وتسويق المستهلكين في مايكروسوفت الشرق الأوسط وإفريقيا، نحن سعداء بهذه الشراكة مع «مجموعة اتصالات». ونتطلع مع «اتصالات» إلى تقديم أفضل ما تقدمة Xbox لعملائنا في دولة الإمارات.

وتتيح الخدمة لجميع عشاق ألعاب الفيديو الفرصة لاختيار مجموعتين مختلفتين، كل مجموعة تشمل على باقة Xbox Game Pass Ultimate، وذلك بناء على وحدة التحكم المناسبة لهم:

وحدة تحكم Xbox Series S، والتي تعتبر أصغر وحدة تحكم Xbox على الإطلاق، ويمكن لهذه الوحدة تقديم أداء الجيل التالي، وبسعر 99 درهماً لمدة 24 شهراً، في حين سيكون على من يختار وحدة تحكم Xbox Series X، الأسرع والأقوى على الإطلاق، دفع 139 درهماً في الشهر ولمدة 24 شهراً، مع الإشارة إلى أن كل الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ويتضمن الاشتراك في باقة Xbox Game Pass Ultimate إمكانية اللعب على شبكات متعددة اللاعبين باستخدام Xbox Live Gold ؛ العضوية في EA Play ؛ وهي ألعاب جديدة تماماً من Xbox Game Studios و Bethesda Softworks، بالإضافة إلى أكثر من 100 لعبة عالية الجودة يمكن ممارستها مع الأصدقاء على وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، مع نسبة تخفيضات تصل إلى 20 % على ألعاب مختارة في مكتبة Xbox Game Pass، وكذلك تخفيضات تصل إلى 10 % على ألعاب إضافية.

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