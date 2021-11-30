مشاركة 37 ألف موظف في أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2021

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت غرفة دبي بنجاح فعاليات «أسبوع غرفة دبي للاستدامة 2021»، الذي نظمته أخيراً. وشارك في الحملة التي أطلقتها الغرفة خلال الأسبوع تحت عنوان «معاً لبناء مكان عمل شامل»، أكثر من 37 ألف موظف، و272 شركة ومؤسسات أكاديمية ومؤسسات غير ربحية. وتم تنظيم أكثر من 160 مشروعاً ونشاطاً وفعالية للموظفين خلال فترة الحملة.

ودعا المشاركون إلى اعتماد منهجيات مرنة ومبادرات فعالة لتعزيز التنوع والاندماج في بيئة العمل، مؤكدين أن ترسيخ إمكانات التنوع والاندماج في مكان العمل لها تأثير كبير وإيجابي للأعمال التجارية إلى جانب تحسين مشاركة الموظفين وثقتهم.

وشدد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين مختلف المؤسسات والشركات في الدولة لتعزيز ثقافة الاندماج داخل مؤسساتهم، مؤكدين أن التواصل الشفاف، وتمكين الموظفين من مختلف الفئات، والسلامة النفسية والجسدية، والمرونة والثقة سيسهم في ترسيخ وتعزيز التنوع والاندماج في مكان العمل.

وشارك في الحفل الختامي الافتراضي أريادن نيركيزوغلو، مدير التسويق في شركة «هنتر فودز»، وهيلين كولون، مدير عام شركة «موالاجاه فيوليا»، وكونال وادواني، رئيس قسم الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجوعة «شويترام»، حيث شاركوا الحضور توصياتهم، مؤكدين أن التنوع والاندماج يجلبان وجهات نظر جديدة وابتكارًا للأعمال التجارية إلى جانب تحسين مشاركة الموظفين وثقتهم.

وتضمنت الفعاليات «حوار الرؤساء التنفيذيين» وطاولة نقاش مستديرة حول أبرز التحديات والفرص الخاصة بالتنوع والاندماج، بالإضافة إلى الحوار المخصص للشركات المعنية لتسليط الضوء على التقنيات المختلفة والأدوات المبتكرة ودراسات الحالة التي ساعدت في رفع مستوى التنوع والشمولية في مكان العمل، وإطلاق حملة تديرها الشركات تحت عنوان «معاً لبناء مكان عمل شامل»، وإقامة حفل ختامي للكشف عن أهم النتائج وأبرز التأثيرات الرئيسية لأسبوع الاستدامة 2021.

وشارك في «حوار الرؤساء التنفيذيين»، حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، ولؤي الشرفاء، الرئيس والمدير الإداري للعمليات في أفريقيا والشرق الأوسط في «جنرال موتورز»، ولوتشيانو بولي، رئيس شركة «داو» للكيماويات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وشمسة الفلاسي، رئيس مجموعة الشركات في مجلس التعاون الخليجي والعراق في «سيتي جروب»، ونهى حفني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا بيبول أوف إمباكت»، الذين شاركوا الحضور رؤياهم حول التنوع والشمولية والاستراتيجيات وأفضل الممارسات والأدوات لتعزيز الاندماج في مكان العمل.

وتمحورت نقاشات الطاولة المستديرة، التي شارك فيها سانام يعقوب، رئيسة قسم المساواة والتنوع والشمول في جامعة برمنجهام بدبي، حول الفرص والتحديات المرتبطة بالتنوع والاندماج. وكان من بين الاقتراحات الرئيسية التي قدمها المشاركون ضرورة اعتماد استراتيجيات التنوع والاندماج وتنفيذها بشكل فعال في مكان العمل بحيث تكون فعالة ومفيدة في تغيير العمليات التنظيمية والقيادية والثقافية.

وفي حوار للشركات المعنية، قدم العديد من المتحدثين حلول تقنية مختلفة تهدف إلى دعم الاستراتيجيات الرامية لتحقيق التنوع والاندماج في مكان العمل، فضلاً عن قيامهم بتحديد الفوائد والتحديات التي تواجهها هذه الشركات وأبرز الحلول التي يتم استخدامها عالمياً.

وقال الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي: «تعكس المشاركة القوية في الأسبوع التزام قادة ومسؤولي الاستدامة من مجتمع الأعمال في دولة الإمارات ودبي بشكل خاص الذين قدموا، خلال أسبوع الفعالية، رؤى قيمة حول ما يمكن فعله لتحسين التنوع والاندماج في مكان العمل».

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