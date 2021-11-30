تخفيضات كبرى حتى 80% على مدار 5 أيام

المصدر: الشارقة- البيان

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انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض «التسوق الكبير»، الذي يستمر على مدار 5 أيام، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات في قطاع تجارة التجزئة، وأكثر من 100 علامة من أبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والاكسسوارات.

ويقدم المعرض الذي تنظمه شركة ليز إيفنت ويعتبر الحدث الأكبر من نوعه بإمارة الشارقة في عالم التسوق والترفيه، عروضاً كبيرة وتخفيضات كبيرة تصل حتى 80 % على العديد من المنتجات بدءاً من الأزياء، وحقائب اليد والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والسلع الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية والكهربائية من نخبة من أشهر العلامات التجارية العالمية ومن أهمها، ناين ويست، وسبلاش، وأل سي وايكيكي، وسكيتشرز، وكيه سويس، وأمبرو، وليفيس، وبراند بازار، وكلاركس، وهوم ستايل، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم معرض «التسوق الكبير» يأتي في إطار حرص المركز على توفير تجربة تسوق رائعة لسكان إمارة الشارقة وزوارها، وخلق أجواء اجتماعية استثنائية ولا سيما في ظل الاحتفالات التي تشهدها الدولة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50، متوجهاً بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة ولكافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، مشيراً إلى أن تزامن المعرض مع فترة العطل الرسمية يشكل فرصة مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وبالتالي تنشيط حركة مبيعاتها.

وأشار المدفع إلى أن ما شهده المعرض من إقبال واسع من الزوار في يومه الأول، كونه يقدم خيارات متميزة من السلع والمنتجات في ظل مشاركة واسعة من كبار تجار التجزئة وأبرز العلامات التجارية، مشيراً إلى أن المركز وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياته خلال الحدث من خلال اتخاذ وتطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء، وتتوفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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