دبي وأبوظبي أذكى المراكز المالية عربياً

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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تصدرت دبي وأبوظبي، المراكز المالية العربية الذكية، وفقاً لنتائج الإصدار الرابع من مؤشر المراكز المالية الذكية «إس سي آي 4»، الصادر أمس، عن مؤسسة «زد/‏ ين» البريطانية الشهيرة، المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

ونالت دبي المركز الأول عربياً، و26 عالمياً على المؤشر، برصيد 661 درجة. وتفوقت دبي على تورنتو وشنغهاي وواشنطن ولكسمبورغ وباريس، والتي جاءت في المراكز من 27 إلى 31، على التوالي.

وجاءت أبوظبي في المركز الثاني عربياً، و32 عالمياً على المؤشر، برصيد 655 درجة. وتفوقت دبي وأبوظبي معاً، على دالاس/‏ فورت وورث، وبانكوك وفانكوفر وفيينا وإدنبرة وسيدني وأوستن ووبروكسل، والتي جاءت في المراكز من 33 إلى 40 على التوالي.

وعلى صعيد المؤشرات الفرعية المتفرعة من المؤشر، تفوقت أبوظبي ودبي، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المؤشر الفرعي الخاص بدعم الابتكار.

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