58.5 ملياراً مكاسب الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر، في ختام جلسة أمس، وأضافت لرأسمالها السوقي ما يربو على 58.5 مليار درهم، مدعومةً بعمليات شراء قوية، استهدفت الكثير من الأسهم، التي تتداول عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، لتنجح بذلك في تعويض جميع خسائرها، التي منيت بها جراء المخاوف من متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» المكتشف في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.77%، ما يعادل 53.47 نقطة، ليغلق عند 3059.94 نقطة، مع ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا «النقل»، فيما ارتفع سوق أبوظبي 2.15%، ليصل إلى 8478.59 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة «العقار» و«البنوك».

واستقطبت الأسهم سيولة 2.82 مليار درهم، منها 2.18 مليار في «أبوظبي»، و638.8 مليوناً في «دبي»، وجرى تداول 704 ملايين سهم، بواقع 319.8 مليوناً في «أبوظبي»، و384.2 مليوناً في «دبي»، عبر تنفيذ 23.5 ألف صفقة.

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.28% مع نمو «دبي الإسلامي» 3.3% و«أملاك» 2.45% و«جي إف إتش» 3.1% فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.77%، وصعد قطاع العقار 3.17% بعد نمو «إعمار العقارية» 3.59% و«إعمار للتطوير» 4.39% و«الاتحاد العقارية» 0.95% و«ديار» 0.7% فيما انخفض «داماك» 1.46%.

وعزز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.87% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 1.68% و«أبوظبي الإسلامي» 3.5%، وصعد قطاع العقار 2.4% بعد نمو «الدار» 2.25% و«رأس الخيمة» 4.93%. وارتفع قطاع الاتصالات 5.68% على وقع مكاسب «اتصالات» 5.8% و«الياه سات» 0.73%.

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