مذكرة تفاهم بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» واليونان لتعزيز التعاون

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات واليونان.

وبموجب التعاون، ستدعم وكالتا ائتمان الصادرات الشركات المحلية في البلدين والتي تعمل في قطاعات الزراعة والبناء والصلب والألمنيوم والسيراميك والطاقة المتجددة والميكانيكية وإدارة النفايات، وذلك من خلال توفير حلول التمويل التجاري لدعم نموها على الصعيد الدولي. ومن شأن هذه الشراكة أن تسهم أيضاً في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تجارة الحلال .

وقال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: هذا التحالف سيكون عاملاً رئيسياً في نمو وزيادة القدرة التنافسية للشركات الإماراتية المصدّرة. وستساعد هذه الاتفاقية الشركات في البلدين على التوسع على نطاق عالمي.

وقال جريجوري ستاماتوبولوس، مدير عام وكالة ائتمان الصادرات اليونانية: ستلعب هذه الشراكة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو التجاري لكلا البلدين في ظل العلاقات الثنائية طويلة الأمد بين اليونان والإمارات. يسعدنا توقيع هذا التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات لأننا نعتقد أنه سيحقق فوائد طويلة المدى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز