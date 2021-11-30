1.4 مليار درهم أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» النصفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أمس عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وبلغ صافي أرباح المؤسسة 1.4 مليار درهم.

وحققت «دبي للاستثمارات الحكومية» أداء أقوى بكثير من النصف الأول من العام الماضي وذلك على الرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي غير المتكافئ.

وبلغت قيمة الإيرادات 75.2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع ملموس في عمليات النفط والغاز وتزايد الزخم في القطاعات الأخرى، ما عوّض الانخفاض في قطاعي المواصلات والخدمات المصرفية والمالية.

أصول

وبلغت الأصول 1,1 تريليون درهم، في حين بلغت المديونيات 874.8 مليار درهم محافظة على نفس المستوى بشكل أساسي مقارنةً بنهاية العام 2020. كما تراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.7% لتصل إلى 185.5 مليار درهم.

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: من خلال التركيز على أهدافنا، استطاعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أن تحقق أداءً أفضل بكثير مقارنةً بالعام الماضي، على الرغم من الآثار السلبية للرفع البطيء لقيود السفر على أنشطتنا الرئيسة.

كما استطعنا أن نحرز تقدماً ملحوظاً في العودة إلى الربحية نتيجة إدارة التكاليف بفاعلية وارتفاع في أسعار السلع والأسواق المالية. كما ساعد على التعافي الدعم المستمر من الحكومة للشركات. واليوم، مع عودة فتح الاقتصادات التدريجي وتحسّن ثقة الأعمال، نؤكد أن المجموعة تحتل مكانة قوية تسمح لها بالاستفادة من البيئة الاقتصادية الملائمة.

تحسن جميع القطاعات

يشكل تسجيل المجموعة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار درهم تحولاً كبيراً بالمقارنة بالعام الماضي، وسط تحسن في جميع القطاعات مدعومة بمستويات أعلى من النشاط في بعض القطاعات الرئيسة وضبط شامل للتكلفة وتدني الانخفاض في القيمة.

وساهمت قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، وقطاع النفط والغاز، وإنتاج الألمنيوم بالنسبة الأكبر من أرباح المجموعة. وتراجعت خسائر قطاع المواصلات رغم استمرار القيود على السفر في ظل أزمة «كوفيد 19». وبلغ صافي الخسائر المنسوب إلى حاملي أسهم المؤسسة 0.9 مليار درهم.

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