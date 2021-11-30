«ألفا ظبي» توظف 2500 مواطن في السنوات الخمس المقبلة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت ألفا ظبي القابضة، بدء توظيف 2500 مواطن ومواطنة، خلال السنوات الخمس المقبلة، يأتي ذلك، بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد الخمسين. وتأتي هذه المبادرة.

ضمن رؤية الشركة، وتماشياً مع استراتيجية «مشاريع الخمسين» للإمارات. ومن خلال المساهمة بفعالية في البرنامج الاتحادي المخصص لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص «نافس».

كانت الشركة أقامت يوماً وظيفياً مؤخراً، جرى خلاله اختيار نخبة رائدة من الكوادر الوطنية الواعدة، الذين سيشغلون عدداً من الوظائف في مجموعة الشركات التابعة، وسيباشرون عملهم بعد العطلة، التي تمتد حتى نهاية الجمعة 3 ديسمبر.

مبادرات عديدة

وقال غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة المواهب الإماراتية، وتوسيع مساهمتها في تنمية القطاع الاقتصادي تم إطلاق برنامج «نافس»، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، ودعم الموهوبين، وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص، خلال السنوات الخمس القادمة.

ويحمل البرنامج في جعبته، العديد من المبادرات التي تهدف إلى دعم مساهمة القوى العاملة الإماراتية في القطاع الخاص، ومنحهم فرص التدريب والتأهيل لدى المؤسسات المشاركة في البرنامج.

وأضاف: «شراكتنا مع ألفا ظبي القابضة، تؤكد فعالية برنامج «نافس»، وأهميته في جذب الشركات الكبرى، كهذه الشركة المتميزة، ونحن نثمّن جهودها ومبادرتها الرائدة، لتوظيف 2500 مواطن ومواطنة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع ألفا ظبي، بما يصبّ في مصلحة الوطن والمواطن».

وأوضح أن ما تقدمه ألفا ظبي من خدمات التدريب والتمكين والتوظيف، يعكس مدى الانسجام والتكامل بين «نافس» وشركائه، ويؤكد على دورها الوطني، ومساهمتها الفاعلة في رفع كفاءة الكوادر الإماراتية، وتوفير فرص العمل التي تناسبهم.

شراكة فاعلة

قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «تقوم استراتيجيتنا في شركة ألفا ظبي القابضة.

ضمن شراكتنا الفاعلة مع نافس، على توظيف وتدريب الكوادر الإماراتية، بما يناسب تطلعاتهم، وتحديات السوق لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة، التي تمكنهم من خوض غمار تجربة العمل في مؤسسات القطاع الخاص، ومنحهم الفرصة المناسبة والملائمة، لتطوير حياتهم المهنية، وإمكاناتهم الوظيفية، وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل».

وأضاف: «الشركات التابعة لشركة ألفا ظبي القابضة، مستعدة لاستقبال الدفعة الأولى من المواطنين، لبدء العمل بعد عطلة يوم الاتحاد الخمسين. ونحن نعمل ضمن رؤية قيادتنا الرشيدة، في تمكين أبناء وطننا، ومنحهم الفرص التي تطور خبراتهم وقدراتهم وإمكاناتهم، تطلعاً إلى المئوية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز