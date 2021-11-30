«ريسبونس بلس» تستحوذ على «هيلث تك» مقابل 9.8 ملايين درهم

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت «ريسبونس بلس القابضة»، أكبر مزوّد لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، استحواذها على شركة هيلث ـ تك الإماراتية، أحد مراكز التدريب في المجال الطبي والغير الطبي ـ مقابل 9.8 ملايين درهم.

جاء ذلك تماشياً مع رؤية الشركة لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية. وسيسهم هذا الاستحواذ في دمج الجانب الحاسم في التدريب والتطوير الوظيفي مع القطاع الرئيس في توريد القوى العاملة الطبية. وتؤكد الشركة على التوسع في زيادة فروع وخدمات التقنيات الصحية في مدينة كوشين الهندية ودبي والدمام ومسقط في العام المقبل.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: تتمثل رؤيتنا في إنشاء نموذج أعمال حيوية للغاية وتلبية الطلب المستمر على التدريب نظراً لمتطلباته الإلزامية لتجديد الترخيص الطبي للموظفين. وتتمثل أحد الأفكار الرئيسية لعملية الاستحواذ هذه في توسيع خدماتنا بطريقة فعّالة من حيث التكلفة في قطاع التدريب وإضافتها إلى خدماتنا الشاملة.

وكجزء من الخدمات التي نوفرها من مصادر القوى العاملة وأسواق توريد القوى العاملة لدينا، نسعى أيضاً إلى توفير الكثير من التدريبات الطبية والمهارات البسيطة المطلوبة قبل تقديمها إلى الشركاء الرئيسيين من مختلف القطاعات. ونحن نتطلع إلى افتتاح خمسة فروع جديدة لمراكز التدريب لهيلث - تك في كوشين ودبي والدمام وأديس أبابا ومسقط في غضون عام واحد فقط.

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