الأسهم تعود للمربع الأخضر بمكاسب 58.5 ملياراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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عادت أسواق الأسهم المحلية للمربع الأخضر في ختام جلسة أمس، وأضافت لرأسمالها السوقي ما يربو على 58.5 مليار درهم، مدعومة بعمليات شراء قوية استهدفت الكثير من الأسهم التي تتداول عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة، لتنجح بذلك في تعويض جميع خسائرها التي منيت بها جراء المخاوف من متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» المكتشف في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.77% أو ما يعادل 53.47 نقطة ليغلق عند 3059.94 نقطة، مع ارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا النقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي 2.15% ليصل إلى 8478.59 نقطة وسط صعود جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة العقار والبنوك.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2.82 مليار درهم منها 2.18 مليار في أبوظبي و638.8 مليوناً في دبي. وجرى تداول 704 ملايين سهم، موزعة بواقع 319.8 مليوناً في أبوظبي، و384.2 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 23.5 ألف صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.28% مع نمو «دبي الإسلامي» 3.3% و«أملاك» 2.45% و«جي إف إتش» 3.1% فيما انخفض «الإمارات دبي الوطني» 0.77%، وصعد قطاع العقار 3.17% بعد نمو «إعمار العقارية» 3.59% و«إعمار للتطوير» 4.39% و«الاتحاد العقارية» 0.95% و«ديار» 0.7% فيما انخفض «داماك» 1.46%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3% مع نمو «سوق دبي المالي» 2.56% و«دبي للاستثمار» 3.31% و«شعاع كابيتال» 1.54%. وانخفض قطاع النقل 0.6% مع هبوط «العربية للطيران» 1.39% فيما استقر «أرامكس» وصعد «الخليج للملاحة» 0.65%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 191.3 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 127 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 81.7 مليوناً. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 8.45%.

فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.42%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 39.14 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.87% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 1.68% و«أبوظبي الإسلامي» 3.5%، وصعد قطاع العقار 2.4%. وارتفع قطاع الاتصالات 5.68% على وقع مكاسب «اتصالات» 5.8% و«الياه سات» 0.73%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.8% بعد نمو «ألفا ظبي» 2.56% و «العالمية القابضة» 0.2%، و«إشراق» 3.15% و«الواحة كابيتال» 1.16%، ونما قطاع الطاقة 4.14% مع صعود «طاقة» 14.41% و«أدنوك للتوزيع» 2.93% و«أدنوك للحفر» 3.18% و«دانة غاز» 3.92%.

وتزعم «اتصالات» النشاط مستقطباً 545.9 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 359.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 318.5 مليوناً. وحقق «طاقة» أكبر ارتفاع بنسبة 14.41%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.89%. واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 282.95 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

● حققت مجموعة «ملتيبلاي»، شركة المضاعفة للاستشارات التسويقية سابقاً، أرباحاً بنحو 126.66 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر بنحو 334 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

الاستثمار المؤسسي

مالت المؤسسات نحو الشراء، بصافي استثمار 180.15 مليون درهم، موزعة بواقع 23 مليون درهم في دبي، و157 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 180.15 مليون درهم، منها 23 مليوناً في دبي، و157 مليوناً في أبوظبي.

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