إدراج «ملتيبلاي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية 5 ديسمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، التابعة والمملوكة بالكامل من قبل الشركة العالمية القابضة، عزمها إدراج أسهمها مباشرةً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اعتباراً من 5 من ديسمبر، ما سيتيح للمستثمرين فرصة الاستثمار في قطاع التقنيات الرقمية المبتكرة، وغيرها من القطاعات الرئيسة الأخرى.

وحققت مجموعة «ملتيبلاي»، التي تبلغ قيمة محفظة أصولها 8.16 مليارات درهم، ويعمل لديها 3240 موظفاً، بحسب آخر البيانات المسجلة في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مسيرة نمو متسارعة على مدار العام الماضي، بعدما نجحت في إنجاز سلسلة من صفقات الاستحواذ المحلية والدولية، هدفاً إلى بناء محفظة أعمال متنوعة من الشركات المُدِرّة للعوائد المرتفعة.

وتعتزم الشركة، مواصلة مسيرتها نحو آفاق أوسع من النمو، سواء عبر أعمالها القائمة، أو من خلال إبرام صفقات استحواذ على أعمال جديدة، قابلة للتوسع والنمو، بموازاة التركيز على تطوير حلول رقمية مبتكرة في قطاعات مختلفة، بما فيها السيارات، وقطاع الخدمات للمرافق العامة، ورأس المال، الصحة، والاتصالات التسويقية.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى الشركة العالمية القابضة: «ستكون مجموعة ملتيبلاي، هي ثامن شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، التي يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال فترة لم تتجاوز العام، ويأتي ذلك، تماشياً مع أهداف استراتيجيتنا طويلة الأجل، التي ننشد من خلالها توسيع قاعدة مساهمينا، وجذب مزيد من المستثمرين مع مواصلة مسيرتنا، عبر اقتناص فرص نمو جديدة.

هذا، وتُعد «ملتيبلاي»، واحدةً من أكثر الشركات ابتكاراً واعتماداً على التكنولوجيا ضمن محفظتنا، وهي تتمتع بالمقومات والإمكانات التي تؤهلها للاستفادة من زخم النمو المتسارع عبر الاقتصاد الرقمي، على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «ملتيبلاي»: الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سيعزز من مكانة مجموعة «ملتيبلاي»، ليس فقط بين المستثمرين الإقليميين والدوليين، ولكن أيضاً في النظام البيئي العالمي للتكنولوجيا. فبعد مرحلة قوية من عقد الصفقات، نحن على استعداد لإحداث قفزة نوعية.

حيث نواصل تنمية محفظتنا، سواء عبر أعمالنا القائمة، أو من خلال إبرام صفقات استحواذ على أعمال جديدة. فمع زخم النمو القوي الذي نشهده حالياً، نحن عازمون على مواصلة الاستثمار في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، والتي تكمل نظامنا البيئي الآخذ في التوسع، وتكون في طليعة المرحلة التالية من التحول الرقمي.

استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، خلال الأشهر الأخيرة، إتمام عدد من الاستثمارات الاستراتيجية، بما فيها شراء حصص في شركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، وفايرفلاي، منصة الوسائط الرقمية، ومقرها الولايات المتحدة، والاستحواذ الكامل على شركة الاتصالات التسويقية المتكاملة «فيولا». وتحقق محفظة أعمال المجموعة المتنوعة، توازناً مثالياً، إذ تضم شركات تُدر دخلاً مستداماً، واستثمارات ذات إمكانات نمو مرتفعة.

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