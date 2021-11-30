تعاون بين الإمارات وكوريا لبناء نظام متقدم لتمويل المشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن الإمارات تضع منذ قيامها الاستثمار في رأس المال البشري في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

حيث تعمل بصفة مستمرة على تطوير قدراته ومواهبه، لبناء كفاءات وطنية واعدة وتأهيلها، لتكون قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستقبلية، وتطوير منظومة السياسات والتشريعات الوطنية إلى أرقى المستويات العالمية.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق البرنامج التدريبي لبناء الكفاءات التخصصية الوطنية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية بتعاون بين الإمارات وجمهورية كوريا، ويأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية، ووزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا في سبتمبر 2020، ويشتمل البرنامج على 3 أهداف رئيسية:

● إنشاء إطار مؤسسي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

● تقوية نظام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

● إدخال نظام المشتريات الحكومية لتنمية شركات القطاع.

وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ نسبته من إجمالي الشركات في كوريا نحو 99%، بينما يستحوذ على نحو 98.5% من إجمالي الشركات بالإمارات.

وأشار الدكتور الفلاسي إلى أن البرنامج سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال نقل المعرفة من التجربة الكورية، والتي تعد أحد أفضل الممارسات العالمية، داعياً المشاركين في البرنامج التدريبي إلى الاستفادة بشكل مكثف من البرنامج، وتعزيز قدراتهم للمساهمة في بناء نظام متقدم جديد في الدولة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، قال ونج – سيوب زين، رئيس الفريق الكوري لدى برنامج KSP مع الجانب الإماراتي، أن البرنامج يسهم في تقوية العلاقات والتعاون بين الإمارات وكوريا، من خلال تقديم أفضل الخبرات الكورية من العديد من الجهات والمؤسسات الكورية، مما يؤكد أهمية هذا البرنامج في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

6 أشهر

ويعد البرنامج التدريبي المكثف، الذي تبلغ مدته 6 أشهر فرصة مهمة لكافة المشاركين المواطنين، للاستفادة القصوى من التجربة الكورية حول تسويق منتجاتهم وابتكاراتهم في الأسواق المحلية والخارجية، ونقل المعرفة حول كيفية التغلب على التحديات.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز تنافسية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال إيجاد ممكنات تسرع آليات التمويل وتطوير نموذج جديد لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وسيعمل البرنامج على تمكين ما يزيد على 15 مواطناً ومواطنة ممثلين عن 12 جهة اتحادية ومحلية معنية بقطاع ريادة الأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشتريات الحكومية من الوصول إلى توصيات مشتركة، تتناسب مع بيئة الأعمال في الدولة بالاستفادة من التجربة الكورية.

نقل التجارب الناجحة

يسهم البرنامج التدريبي المتخصص في صقل المهارات الوطنية، من خلال نقل التجارب العلمية والعملية الناجحة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا، والتي مرت بها منذ عام 1961 بداية من وضع السياسات والتشريعات والإجراءات التحفيزية والابتكار والتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، وقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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