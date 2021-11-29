18 % نمو أسعار الفلل في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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سجلت أسعار الفلل في بعض المواقع الرئيسية للفلل الفاخرة في دبي، مثل «نخلة جميرا» و«تلال دبي» ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 14% و18% هذا العام، بالمقارنة مع العام الماضي، وفقاً للبيانات في أحدث تقرير صادر عن شركة «نايت فرانك» البريطانية للاستشارات العقارية.

وأفاد التقرير بأنه من الممكن أن تسجل هذه الأسعار مزيداً من الارتفاع، في ظل بيع المزيد من المشروعات العقارية بالغة الفخامة قبل البدء في إنشائها «على الخريطة»، ومنها مشروع «ذا بالم باور»، والذي بلغ سعر المتر المربع في كل شقة بداخله نطاق 10.000 درهم.

وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»: «تستأثر البيوت الفاخرة، التي يبلغ البيت الواحد منها 10 ملايين دولار فأكثر بنسبة 7% من إجمالي صفقات بيع العقارات في دبي حسب القيمة، بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل، والذي يبلغ 2%».

وأضاف: «انتشرت المشاعر الإيجابية في سوق العقارات بدبي، وأثارت انتباه نوعية جديدة من المشترين، وهي نوعية الأشخاص فائقي الثراء من غير المقيمين بدبي، والذين باتوا يتدفقون عليها الآن لشراء أكثر عقاراتها فخامة»، وأفاد بأن أفراد هذه النوعية جاؤوا من مواقع مثل موناكو، سويسرا والصين، وذكر أنهم يحركون موجة التعافي الأكثر حدة في قمة سوق العقارات بدبي. وأضاف: إن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية، التي جرت في دبي على مدار أكتوبر الماضي، بلغت 11.2 مليار درهم، ما يجعله أعلى أكتوبر على الإطلاق في سوق العقارات بالإمارة.

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