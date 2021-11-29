أستيكو: تواصل انتعاش سوق العقارات بالإمارات في الربع الثالث

المصدر: دبي- البيان

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أظهر «تقرير قطاع العقارات الإماراتي للربع الثالث 2021»، الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في إدارة العقارات، أن سوق العقارات الإماراتي واصل الانتعاش في الربع الثالث من عام 2021، لا سيما في قطاع الفلل، الذي شهد ارتفاعاً في أسعار المبيعات، لبعض الوحدات في دبي، بلغت نسبته 37٪ على أساس سنوي.

وتم تسليم 100 فيلا في دبي خلال الربع الثالث، بينما بلغ عدد الشقق المكتملة حوالي 3600 شقة. وبناءً على التقدم المُحرَز أخيراً في أعمال البناء، ووفقاً لتصريحات شركات التطوير العقاري، تتوقع أستيكو أن تُسلَّم 9300 شقة وفيلا أخرى بحلول نهاية العام، ويُعزى معظم ذلك إلى مشروع عزيزي ريفيرا. ومع ذلك، من المحتمل أن تتأخر العديد من المشروعات إلى عام 2022.

واستمرت عمليات إطلاق المشروعات الجديدة (على المخطط، تحت الإنشاء، المكتملة) في حصولها على استحسان جيد من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على الرغم من المخاوف المتكررة بشأن زيادة العرض. ومن المرجح أن تشجع المبادرات الحكومية ومعرض إكسبو 2020 على إطلاق المزيد من المشروعات الجديدة.

وواصلت أسعار إيجارات الشقق والفلل تسجيل مسار تصاعدي ملحوظ في الربع الثالث من عام 2021، مع زيادات ربع سنوية بنسبة 3٪ و 6٪ على التوالي. وسجّلت الإيجارات السنوية في سوق الفلل نمواً ملحوظاً بنسبة 19٪، في حين ارتفع المعدل الوسطي لأسعار إيجارات الشقق بشكل طفيف بنسبة 3٪ على أساس سنوي.

وتظل الفلل هي المحور الأساسي لطلب العملاء، وأدى العدد المحدود لعمليات تسليم الفلل الجديدة إلى ارتفاع معدلات الطلب. وهكذا، سجلت أسعار المبيعات ارتفاعاً ملحوظاً، بمعدل زيادة ربع سنوية وسنوية بلغ 9٪ و37٪. كما أثر الطلب القوي على الفلل بشكل إيجابي في نمو أسعار مبيعات الشقق، التي ما زالت قوية، بنسبة 6٪ خلال الربع الثاني من عام 2021 و 14٪ على مدار العام. ولم تكن هناك عمليات تسليم جديدة ملحوظة للمساحات المكتبية في الربع الثالث من عام 2021. وربما أدى ذلك إلى نمو طفيف بنسبة 2٪ في معدلات إيجار المكاتب خلال الفترة نفسها.

إكسبو

ويشهد سوق العقارات في دبي موجة من التفاؤل مدفوعةً بمعرض إكسبو 2020 والمبادرات الحكومية؛ مثل: برامج ولوائح التأشيرات الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، وتخفيف القيود المفروضة بسبب «كوفيد 19»، والتطبيق الناجح للّقاحات؛ مما قدّم دفعة كبيرة لتعزيز الاقتصاد بشكل عام.

أبوظبي

وأفاد التقرير بأن المطورين في أبوظبي سلموا قرابة 2200 وحدة سكنية في الربع الثالث من عام 2021، بزيادة طفيفة عن 2070 وحدة في الربع الثاني. ومن المقرر تسليم 4600 وحدة سكنية إضافية في الربع الرابع من عام 2021، ومع ذلك، قد تتأخر بعض المشروعات إلى عام 2022.

وارتفع متوسط أسعار إيجارات الفلل بنسبة 3٪ في الربع الثالث. وفي المقابل، بقيت أسعار بيع الشقق ثابتة. وواصلت مشروعات الفلل الجديدة، التي لا تزال على المخططات، في جذب الطلب المرتفع في الربع الثالث 2021. كما حافظت الفلل المكتملة على رواجها، لا سيما في المجمعات العالية الجودة. وارتفعت أسعار مبيعات الفلل بشكل كبير في الربع الثالث بمعدل نموٍ وسطي بلغ 8٪، مدفوعاً بشكل أساسي بمشروعات الفلل الموجودة في جزيرة السعديات ووست ياس في جزيرة ياس؛ والتوافر المحدود للفلل المكتملة العالية الجودة المطروحة للبيع. وفي القطاع التجاري، كانت معدلات إيجارات المكاتب مستقرة نسبياً في الربع الثالث من عام 2021.

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