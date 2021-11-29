سعود المزروعي: بطولات شهدائنا أوسمة شرف نعتز بها

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن التضحيات التي سطرها شهداؤنا الأبطال في ميادين العزة والكرامة مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف لنا جميعاً، ويأتي يوم الشهيد من كل عام ليخلد بالوجدان ذكرى مجيدة تتجلى بها أقصى مبادئ الوطنية والولاء والانتماء والإخلاص، يوم يؤكد به الغرس الطيب في أبناء الإمارات من قبل قيادتهم الرشيدة والذي أثمر أبطالاً حملوا راية الوطن ودافعوا عنه بالغالي والنفيس.

وقال المزروعي: لقد أثبت أبناء الإمارات للعالم أجمع أنهم جنود أوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة لا يثنيهم شيء عن القيام بواجبهم تجاه أوطانهم، وأن الشهادة هي أغلى ما يتمنونه في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته والذود عنه، ونصرة الحق والعزة والمجد، وفي هذه المناسبة الغالية إذ نجدد العهد والولاء لقيادتنا الحكيمة فإننا نعاهد أرواح الشهداء الأبرار بأن نسير على خطاهم في الإخلاص والعمل والتضحية وأن نبذل قصارى جهودنا للمساهمة بتعزيز مسيرة الوطن ومكانته الريادية في مختلف الميادين والمجالات.

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