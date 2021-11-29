«رأس الخيمة الوطني» يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: رأس الخيمة- البيان

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احتفل بنك رأس الخيمة الوطني بعيد الاتحاد الخمسين، وهو اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تنظيم احتفال في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، وفي جميع فروعه الـ 27 المنتشرة في الدولة. شهدت احتفالات البنك بعيد الاتحاد الخمسين حضور كبار مسؤولي وموظفي البنك من جنسيات مختلفة، الذين اجتمعوا لإحياء عيد الاتحاد الخمسين، والاحتفاء بتاريخ وثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني الإماراتي، تلته كلمة الرئيس التنفيذي للبنك، بيتر إنجلاند، الذي أشاد بالرحلة المتميّزة، التي قطعتها الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمسين سنة الماضية، والتغيير التحوّلي المُتوقّع في السنوات الخمسين المقبلة.

كما تميّز الحفل أيضاً بمسيرة احتفالية من شرطة رأس الخيمة لإحياء روح الاتحاد، واختُتِم بأداء رقصات تقليدية إماراتية من قبل فرقة الحربية.

واحتفاء بعيد الخمسين للإمارات العربية المتحدة، أطلق بنك رأس الخيمة الوطني بطاقة إليت بلاتينوم للخصم المباشر الحصرية والمحدودة الإصدار، التي تتيح لعملاء إليت المميّزين الاستفادة من مزايا متعدّدة، من خلال حسابات بنك رأس الخيمة الوطني.

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