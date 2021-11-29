الغاليريا أبوظبي يطلق فعاليات وعروضاً للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: أبوظبي – البيان:

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أعلن الغاليريا في جزيرة المارية، بالعاصمة أبوظبي، عن استضافة أجمل الفعاليات الاحتفالية، التي ستتضمن باقة من العروض الترويجية المميزة، والأنشطة والتجارب الاحتفالية، والعروض والألعاب النارية، والطائرات بدون طيار، يومي 2 و3 ديسمبر 2021.

ويمكن للعائلات والأصدقاء، الاستفادة من عروض التسوق المميزة، المتوفرة خلال عيد الاتحاد الخمسين، وسيتمكن زوار المركز من الأطفال الصغار، من المشاركة في العديد من الأنشطة والتجارب الاحتفالية، مثل ورش الحرف والفنون والتزيين بالورق والبالونات، وجلسات الرقص، وغيرها من الأنشطة.

ستحتضن الساحة الجنوبية في جزيرة المارية، مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية الإماراتية، من الساعة 4:30 مساءً، حتى 10:00 مساءً. كما ستبدأ عروض الألعاب النارية المدهشة، وعروض الطائرات بدون طيار، من الساعة 9:00 مساءً خلال يومي الاحتفال، لتمنح الضيوف تجربة احتفالية فريدة، خلال هذه المناسبة.

تسوق واستلم

في سياق آخر، أطلق الغاليريا خدمة «تسوق واستلم» الجديدة، التي توفر للزوار تجربة تسوق سهلة، لدى أكثر من 45 من العلامات التجارية المتخصصة، حيث تتيح هذه الخدمة، توصيل مشتريات المتسوقين إلى سيارتهم، في نقطتين مخصصتين للخدمة خارج أبواب المركز.

وأوضحت الغالريا، أن الخدمة تتم عبر ثلاث خطوات بسيطة لاستلام المشتريات، حيث يتم أولاً تقديم الطلب لدى المتجر مباشرة، عبر مكالمة هاتفية، أو التطبيق، أو المتجر الإلكتروني.

وذكرت الغاليريا أنه بمجرد استلام الطلب، سيقوم أحد ممثلي المتجر، بالتواصل مع المتسوق، وإبلاغه بوقت بموعد جاهزية الطلب، ويقوم بالتأكيد والموافقة على التاريخ والوقت ونقطة الاستلام، ثم وصول المتسوق إلى نقطة الاستلام المخصصة لخدمة «تسوق واستلم»، ثم يقوم المتسوق باستلام مشترياته في سيارته.

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