«حول الإمارات» تفتتح فرعها الـ 22 في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتحت «حول الإمارات»، متجرها الجديد في دلما مول، أبوظبي، والذي تم إطلاقه رسميًا يوم 29 نوفمبر 2021 ليكون متجرها رقم 22 في دول مجلس التعاون الخليجي ورقم 5 في أبوظبي ورقم 17 في الإمارات العربية المتحدة.

ويمتد المتجر الجديد في أبوظبي على مساحة 2000 متر مربع، وهو جزء من استراتيجية التوسع الخاصة بحول الإمارات لتوسيع نطاقها وتعزيز وجودها في المنطقة، ويأتي نتيجة لشعبية العلامة التجارية في الإمارات وزيادة الطلب على الأثاث والتصميمات المعاصرة، حيث تقدم العلامة مجموعة من مجموعات الأثاث والإكسسوارات بأسعار تنافسية لتلبي مختلف الاحتياجات لتصميم منازل الأحلام.

وقال محمد كاتاوالا، المدير المالي للمجموعة: «يسعدنا أن نكون في دلما مول حتى نكون بالقرب من عملائنا في أبوظبي. نتطلع إلى الترحيب بهم لاستكشاف أحدث مجموعاتنا والاستمتاع بتجربة تسوق جيدة مع منتجات متميزة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للجميع».

تأسست «حول الإمارات» في 1992، وهي واحدة من العلامات التجارية في مجال الأثاث والمفروشات في الإمارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز