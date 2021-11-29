واحة دبي للسيليكون تستشرف المستقبل في عيد الاتحاد الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت واحة دبي للسيليكون بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي لقيام اتحاد دولة الإمارات مستشرفة المستقبل في مجمع دبي الرقمي، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة عكست معاني المناسبة الوطنية، وشارك فيها موظفو الواحة والشركات العاملة فيها وعائلاتهم ومجتمع الواحة.

وألقت الواحة من خلال المتحف الخارجي الذي تم تشييده للمناسبة، الضوء على تاريخ الاتحاد وأبرز المحطات الملهمة في مسيرة الدولة، وتخلل الاحتفالية مسيرة للخيول العربية، ومعرض للصقور، وعروض تراثية لفرق العيّالة والحربية الشعبية، ومشغل مفتوح لفن المنسوجات الحرفية الإماراتية المعروف «السدو»، المدرج منذ عام 2011 في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» للتراث الثقافي غير المادي.

وقال الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: «لدولة الإمارات أن تفخر في عيد الاتحاد الخمسين بمنجزاتها وتصدرها لمؤشرات عالمية عدة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وتكامل البنية التحتية الرقمية وتبني التكنولوجيا المتقدمة ومرونة مزاولة الأعمال وسهولة تأسيس الشركات».

وأضاف: «نعتز بما حققه اقتصاد الإمارات المستدام الذي يركز على المعرفة والابتكار فيما يواصل تعزيز تنافسيته وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم في ظل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي وجهة عالمية وبيئة مفضلة للعيش والعمل والإبداع والإنجاز وجودة الحياة والتقدم التكنولوجي وأرضاً للفرص وتحقيق الأحلام والطموحات التي لا تعرف المستحيل».

واستمتع المشاركون في فعاليات عيد الاتحاد الخمسين بالعديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية، وشارك الأطفال في مجموعة من الألعاب التراثية، وتجارب نقش الحنّة، وأكشاك التصوير، وتذوق المأكولات والحلويات التقليدية من المطبخ الإماراتي.

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