أحمد أبو الفضل: عيد الاتحاد الخمسون ينطلق بالإمارات نحو الصدارة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام قسم الرعاية الصحية في الخليج - ميرك، أن اليوبيل الذهبي لعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات يمثل محطة مهمة في تاريخ دولة تحث الخطى لترجمة أحلام شعبها إلى واقع؛ فقيادتها برعت في تحويل الطموح إلى نجاحات، لتتوصل إلى منجزات أذهلت الجميع في غضون فترة قياسية بعمر الزمن.

وقال: بعد أن أكملت الإمارات خمسين عاماً من النماء والازدهار، أصبحت الأرضية ممهدة أمامها للانطلاق نحو خمسين عاماً، ومن المؤكد أنها ستصل إلى أهدافها، وفي مقدمتها تبوؤ صدارة العالم في مئويتها الأولى، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها، ووجود البنى التحتية الصلبة، والأهم من ذلك كله عزيمة أبنائها وبناتها. هنيئاً للإمارات عيدها الوطني الخمسين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز