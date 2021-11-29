عبد الله العويس: يوم الشهيد سيظل مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن يوم الشهيد سيظل مناسبة مشرقة في مسيرتنا الوطنية، ملؤها الاعتزاز والفخر بأبناء الإمارات الأبرار، الذين استشهدوا نصرة للحق وإرساء العدل، ودفاعاً عن أمن وسيادة أوطاننا والتصدي للإرهاب، ومد يد العون والإغاثة للأشقاء انطلاقا من مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة، فسطروا أروع معاني البطولة والعطاء سيراً على نهج الآباء والأجداد الكرام، الذين على مآثرهم بنينا مسيرتنا الحضارية.

وأضاف العويس: حين تحتفل الإمارات بيوم الشهيد فإنها تؤكد أنها لا ولن تنسى أبناءها ممن قدموا حياتهم في ساحات العز والشرف دفاعاً عن أرضها وذوداً عن حياض الأمة، فتحية إجلال وإكبار وفخر واعتزاز لكل من ضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة، دفاعاً عن دينهم وأوطانهم، وذوداً عن شرفهم وحقوقهم وشرعيتهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز