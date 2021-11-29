علي السويدي: شهداؤنا سطروا أبهى ملاحم الشجاعة

المصدر: دبي- البيان

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أكد علي السويدي، المدير العام لمنطقة عجمان الحرة أن يوم الشهيد مناسبة وطنية ذات دلالاتٍ ومعانٍ سامية، نستذكر فيها بطولات جنودنا الأبطال، الذين قدموا المثل الأعلى في التضحية والفداء والإخلاص، وسطروا أبهى ملاحم الشجاعة والبسالة في ميادين العزة والكرامة، وبذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة صوناً لأمن الوطن وتلبية لنداء الواجب العسكري والإنساني، ونُصرة للحق.

وأضاف: في هذا اليوم، ننحني إجلالاً وإكراماً أمام تضحيات شهدائنا، سائلين المولى عزَّ وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، ونوجه تحية إجلال وإكبار وعرفان لعائلات شهدائنا. ونفخر في منطقة عجمان الحرة بأن نشارك وطننا الاحتفاء بتضحيات شهدائنا، مجددين العهد على مواصلة الوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، والوفاء للنهج السديد والقيم النبيلة، التي رسخها شهداؤنا، مستمدين من بطولاتهم العزم والتصميم على التفاني في خدمة تقدم وطننا ونهضته، ومواصلة الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية استعداداً لدخول مرحلة جديدة من الريادة، خلال الخمسين عاماً المقبلة، تمضي خلالها الإمارات بخطى ثابتة نحو تبوؤ الصدارة العالمية بكافة المجالات.

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