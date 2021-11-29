سيف المدفع: تضحيات شهدائنا نبراس يضيء لنا معاني الفداء

المصدر: دبي - البيان

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أكد سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن يوم الشهيد، مناسبة وطنية، نستذكر فيها شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم في سبيل رفعة الوطن، وحماية مكتسباته ومقدراته، في ساحات العز والفخر، ليبقى عزيزاً شامخاً، مجسدين بتضحياتهم قيماً عظيمة، توارثوها من الآباء والأجداد، مؤكداً أن دماء الشهداء ستظل نبراساً، تضيء لنا وللأجيال القادمة، معاني البطولة والفداء.

وقال في تصريح له بمناسبة يوم الشهيد: «لقد سطر شهداء الإمارات، أعظم ملاحم البطولة، وقدموا سيرة عطرة في بذل أرواحهم ودمائهم، فداء للعزة والكرامة، وحفاظاً على أمن الوطن واستقراره»، مشيراً إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، يؤكد بوضوح أن القيادة الحكيمة وشعب الإمارات المعطاء، ستظل وفية لدماء الشهداء، وتضحياتهم، الذين لبوا نداء الوطن، ويجسد بقوة، أسمى معاني تضامن وتلاحم أبناء الإمارات مع قيادتنا الرشيدة، ويؤكد استعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس، لتبقى راية دولتنا دائماً عالية خفاقة، في سماء الوطن.

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