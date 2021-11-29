حميد الظاهري: بطولات شهداء الوطن ذكرى خالدة في صفحات التاريخ والوجدان

المصدر: أبوظبي - البيان

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قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: إن يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة نستذكر فيها تضحيات شهداء الوطن وأبنائه البررة الذين ضحّوا بدمائهم الزكية فداءً لأمتنا خلال مهمتهم السامية لإعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم.

وتتزامن ذكرى شهداء الإمارات هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولتنا في مشهد يرسخ مشاعر العزة والفخر في وجداننا لما قدموه من بطولات وشجاعة وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء لتبقى راية الوطن خفاقة.

ووجه الظاهري تحية إجلال وإكبار، إلى أرواح الشهداء الأبرار الذين سطروا أروع الأمثلة في حب الوطن، والتي ستبقى دائماً شرفاً نرفع به هامة العز وستبقي ذكراهم العطرة خالدة في الأذهان. كما وجه تحية تقدير واحترام لأمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم وزوجاتهم وذويهم لما قدموه من نموذجٍ مشرفٍ للوطنية والبذل والعطاء.

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