مبادرة «سعادة» تفعل نشاط القطاع الخاص في العمل المجتمعي

المصدر: دبي- البيان

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احتفلت مدينة المعلومات برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، مع شريكها الاستراتيجي MTN باختتام مبادرتها «سعادة» التي أطلقتها منذ أكثر من عامين، بحضور عدد من ضيوف الشرف الرسميين من الهيئات الحكومية وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلين عن الشركات المحلية والعالمية وبمشاركة شريحة من المجتمع من جنسيات مختلفة.

ونظمت مدينة المعلومات حفل الختام في فندق أتلنتيس بدبي، مؤخراً بحضور كبار الشخصيات، والمسؤولين والشركاء في كافة المجالات.

وخلال العامين الماضيين بذلت مدينة المعلومات كافة جهودها العملية والإنسانية للتصدي لوباء كوفيد-19 الذي اجتاح العالم، وألقت مبادرة «سعادة» الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تفعيل نشاطات العمل المجتمعي وزيادة الوعي بأهمية التكاتف لدعم الأعمال الإنسانية. وقد تمكنت «مدينة المعلومات» من تحقيق نجاحات عدة في العمل المجتمعي والإنساني، والارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية وبعض الجمعيات الخيرية بالدولة.

بهذه المناسبة قال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم: «لن يقتصر نشاطنا على مبادرة»سعادة«فحسب، فنحن منذ انطلاقتنا كرسنا اهتمامنا بالمجتمع المحلي وبجيل المستقبل ورعايته وتلبية متطلباته التعليمية والصحية والترفيهية. وسنتابع مشوارنا لتنفيذ المزيد من المشاريع الاجتماعية والتربوية والتعليمية التي تعمل على تطوير مهارات الشباب لكي يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، ويعملون على بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة والأكثر تطوراً».

وتابع قائلاً: «ونحن اليوم نقف بكل ثبات وإصرار متكاتفين مع شركائنا لنكمل مشوارنا في التصدي لجائحة كوفيد-19 وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة. ولا ننكر أبداً جهود فريق العمل الساهر على توفير أقصى درجات السلامة والأمان للمجتمع والتزامه بدوره التوعوي والإنساني والإجتماعي مهما كانت الظروف.

لقد أظهرت سجلاتنا، أن مدينة المعلومات قدمت منذ ظهور الجائحة العام الفائت أكثر من نصف مليون كمامة وقناع واقٍ للوجه و 150.000 عبوة من المواد المعقمة بالتعاون مع شركائنا. ونحن مستمرون بإذن الله برحلة عطائنا المفتوحة التي ليس لها حدود».

وتهدف مبادرة «سعادة» إلى مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بتطلعات المقيمين وتفعيل نشاطات العمل المجتمعي وزيادة الوعي بأهمية التكاتف لدعم الأعمال الإنسانية. ومدينة المعلومات تمكنت لأعوام طويلة، من تحقيق نجاحات عدة في العمل المجتمعي والإنساني، والارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية وبعض الجمعيات الخيرية بالدولة.

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